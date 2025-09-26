Sparbanken kliver in som ny medlem: "Ännu bättre framtid"

Daniel Svensson, till höger, är affärschef på Vimmerby Sparbank som nu kliver in i Trinova. Foto: Pressbild

Vimmerby Sparbank blir ny medlem i Trinova, ägarföreningen som ligger bakom Atrinova Affärsutveckling. Genom medlemskapet ska samarbetet kring föreningsutveckling och en hållbar tillväxt i regionen breddas.

Verksamhetsbolaget Atrinova vill bidra till att fler skapar och utvecklar företag som är självbärande och ger fler arbetstillfällen i vår region. Bolaget erbjuder rådgivning och affärsutvecklingsstöd till entreprenörer, innovatörer och företag i alla faser.

Nu kliver Vimmerby Sparbank in som ny medlem.

– För oss på Vimmerby Sparbank är det viktigt att vår bygd och region bidrar till innovation och driver utveckling framåt. Ett rikt näringsliv där nya idéer kommer fram borgar för en ljus framtid. Vi vill vara med och forma den framtiden ihop med Atrinova och övriga medlemsföretag, allt för en ännu bättre framtid, helt enkelt, säger Daniel Svensson, affärschef på Vimmerby Sparbank.

"Mycket glädjande"

Atrinova har fokus på ett starkare näringsliv i kommunerna Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik.

– Det är mycket glädjande att Vimmerby Sparbank ansluter till Trinova. Vi hoppas att detta ska inspirera fler företag i Vimmerby kommun att vilja hänga med på den är utvecklingsresan, säger Patric Engqvist, näringslivsstrateg på Vimmerby kommun.

Styrelsen i Trinova består av representanter från flera stora företag, kommuner och myndigheter.

– Som ordförande i Trinova är jag jätteglad att vi med Vimmerby Sparbank som ny medlem i vår förening breddar vårt samarbete kring företagsutveckling och hållbar tillväxt i vår region, säger Jenny Wirandi, teknikchef på OKG och ordförande i Trinova.