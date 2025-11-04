Ylva har startat eget företag – aktuell med sin konst i centrum

"Jag gillar mönster, olika färger och enkelhet", säger Ylva Sandström som har några ytterligare posters, så hon kan byta om ett tag. Foto: Lotta Madestam

Ylva Sandström har startat eget företag och är aktuell genom att ställa ut sina posters. "Just nu jobbar jag mycket med foto som jag redigerar, så man kan säga att det är grafisk konst." Foto: Lotta Madestam

Ylva Sandström har startat eget företag, Ricamo. Som ett komplement till webbutiken visar hon just nu sina egengjorda posters i centrala Vimmerby. – Jag ville testa och bygga något från grunden, ett eget lite företag och varumärke, säger hon.

Vi möts på Storgatan 52 där två av fastighetens stora skyltfönster fått nytt liv genom Ylva Sandströms färgrika och livfulla posters.

– Det är min hyresvärd som låtit mig låna skyltfönstren till en tom affärslokal en tid, så jag får möjlighet att visa upp min konst. Det är en liten popup-utställning kan man säga, berättar Ylva Sandström, vars fotografier kunnat ses ett par gånger tidigare i utställningslokalen Warmbadhuset.

Haft tanken i många år

Hon ville mer med sin hobby. Efter flera års funderande och noga övervägande tog Ylva Sandström, 47, steget och startade eget företag. I mars registrerades ”Ricamo” hos Bolagsverket.

– Jag jobbar på Vimmerby Folkhögskola, jag har jobbat som lärare i hela mitt liv, så konsten är ett sidoprojekt. Jag har heltidsjobb, familj med två grabbar som är 11 och 14 år, fritidshus och jag vill hinna träna, så jag har tagit lugna steg och det passar jättebra att ha en webbshop som man kan sköta utan att binda upp sig på några tider. Jag tänker inte göra det här på bekostnad av att jag går in i väggen.

Vad är förklaringen till att du till slut tog det här steget?

– Jag vill nå ut med min konst. Jag ville testa och bygga något från grunden, ett eget lite företag och varumärke. Så jag har fått byta ut mina böcker mot poddar om e-handel och sökmotor-optimering. Det är jättemycket sådant man måste ha koll på för att få synlighet och besökare till sin sida. Att få visa min konst i centrala Vimmerby är ett bra tillfälle att få uppmärksamma det jag skapat.

Hur har det gått sedan du startade företaget?

– Jag har inte sålt någonting, säger Ylva Sandström och skrattar. Det är ingen som vet att jag har webbutik, utan jag har bara lite följare på Instagram.

Det hoppas hon få en ändring på nu, genom exponeringen av sina posters.

– Just nu jobbar jag mycket med foto som jag redigerar, så man kan säga att det är grafisk konst. Jag fotar och redigerar, en del ser man att det är ett vanligt foto, medan andra kanske man inte vet vad det är, utan man får tänka lite. Det är abstrakt. Mina posters bär alltid på en berättelse och ofta en dubbel betydelse.

Har du några egna favoriter?

– Jag gillar mönster, olika färger och enkelhet, och inspireras av vetenskap, natur, form och färg. Jag testar mig fram tills jag blir nöjd. När jag börjar kan jag inte alltid säga hur det ska bli, säger Ylva Sandström, som visar upp en helt annan konst nu jämfört med tidigare.

– Tidigare utställning, som jag gjorde tillsammans med tjejjouren Madicken, byggde på normkritik. Den gick jättebra. Andra var ganska politisk genom att jag gjorde satir om kommunpolitiken. Nu gör jag inte något politiskt överhuvudtaget, utan bara vackra bilder. Jag kände att jag ville skapa i färg och form som jag tycker är vackert.

Ricamo är italienska och betyder "broderi".

Vari ligger kopplingen?

– I alla tider har människor broderat sina berättelser på tyg för att smycka sina hem och sätta avtryck i vardagen. Mina posters är en digital version av det.