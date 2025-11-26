Öppnar i Vimmerby 1 december – Dzenan leder satsningen

Dzenan Hrnic har flyttat hem till Vimmerby och leder Carglass satsning här på orten. Den 1 december öppnar man sin verkstad. Foto: Pressbild

Dzenan Hrnic har återvänt till Vimmerby efter en tid i Norrköping. Nu blir han verkstadsansvarig för Carglass satsning i staden. – Det blir fantastiskt roligt måste jag vara ärlig och säga, berättar Dzenan Hrnic.

Det var i somras som vår tidning avslöjade att en av de ledande aktörerna inom byte och lagning av bilglas skulle etablera sig Vimmerby.

Vimmerbybon Rickard Gustavsson hade då bestämt sig för att avveckla verksamheten i sitt företag Verktygsstallet. Han beslutade sig för att hyra fastigheten han byggt nere på industriområdet Östra Ceos.

Tidigt visade Carglass mest intresse efter att Vimmerbyföretagaren sonderat terrängen och sänt ut en del mejl till företag han trodde kunde vara intresserat.

– Vi har under ett antal år utökat vår verkstadsbredd och varit i kraftig expansion. Nu har vi kunnat fokusera på att strategiskt utöka där vi varit glesa tidigare, och där kom Vimmerby in jättebra för oss i Smålands inland. Det finns en stor marknad där och när Rickard sedan serverade den här fina lokalen till oss så såg vi en härlig möjlighet. Tillsammans har vi hittat en smidig väg framåt och det här kommer bli jättebra för båda parter under lång tid framåt, sa Carglass regionchef Daniel Persson till vår tidning i somras.

"Fantastiskt roligt"

Vimmerby blir ort nummer 100 för Carglass och öppningen sker nu den 1 december. Det står sedan en tid tillbaka att det blir återvändaren Dzenan Hrnic som kommer vara verkstadsansvarig och sköta verksamheten här.

Hrnic är känd inom lokalfotbollen, men har bott i Norrköping i ett antal år.

– Jag kom tillbaka till Vimmerby i augusti. Storstad passade inte oss riktigt. Med familjelivet passar Vimmerby bättre, säger Dzenan Hrnic.

Hur känner du för det nya jobbet?

– Det ska bli spännande. Fantastiskt roligt måste jag vara ärlig och säga. Det är något helt annat än jag gjort tidigare och det ska verkligen bli kul. Det har varit mycket på kort tid nu. Jag har fått gå flera utbildningar och har lärt mig mycket på kort tid. De senaste veckorna har det handlat om att bygga upp verkstaden, montera dit bänkar, stolar och så vidare. Det är som det är när man ska öppna något nytt.

Öppnar den 1 december

Tidigare har Dzenan arbetat på sågverk i flera år och även drivit egen bilrekord.

– Jag har kört det ena i veckorna och sedan jobbat helg med det andra.

Till att börja med kommer han att jobba ensam med Carglass satsning i Vimmerby.

– Det kommer funka bra tror jag. Jag har stöttning av mina chefer och vi har en allmän daglig kontakt om hur det går och om det är något jag behöver hjälp med. Till att börja med är det bara jag, men sedan får framtiden utvisa om vi kan bli fler. Givetvis är det något vi siktar på, det har nog alla som målsättning, men man brukar alltid starta med en enmansverkstad och så får vi se.

Öppningen sker nu den 1 december. Inom kort får man konkurrens av Ryds Bilglass, som öppnar i Vimmerby i början av nästa år.

– Jag är inte rädd för konkurrens. Alla vet vad Carglass är och jag skulle tro att 95 procent känner till oss. Jag tror på det här, säger Dzenan Hrnic.