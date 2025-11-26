Kommunen klättrar på Småföretagarrankingen – tvåa i hela länet

Patric Engqvist är väldigt nöjd med kommunens placering i Småföretagarnas Riksförbunds ranking. Foto: Arkivbild

Vimmerby kommun klättrar på rankingen bland landets småföretag. Småföretagarnas Riksförbunds ranking ger Vimmerby plats 35 av 290 i landet. I länet är man tvåa bakom Kalmar.

För sjätte året i rad publiceras Småföretagarindex som Småföretagarnas Riksförbund ligger bakom. Indexet belyser de skillnader i företagandets villkor som finns i olika delar av landet.

"Syftet med rankingen är att beskriva förutsättningarna för företagande, snarare än att betygsätta kommunens verksamhet", skriver Småföretagarnas Riksförbund.

Landets 290 kommuner rankas baserat på offentlig statistik avseende nio olika dimensioner av företagande.

Det som mäts är följande:

* Den lokala marknaden. Det handlar om den genomsnittlige nettoinkomsten per invånare och kommunens befolkningstäthet.

* Företagsamma per capita. Det är andelen av befolkningen i arbetsför ålder som driver privata arbetsplatser.

* Överlevnadsdrag. Alltså andelen företag som ett år senare fortfarande är aktiva.

* Trygghet. Antalet anmälda brott per tusen invånare och svarstiden för räddningstjänst.

* Skolsystem. Andelen gymnasiebehöriga bland kommunens skolungdomar.

* Demografi. Antalet kommuninvånare som är i ej arbetsför ålder, (20- och 64+) dividerat med antalet kommuninvånare i arbetsför ålder (20+ och 64-).

* Skatter och bidrag.

* Kapitalförsörjning. Andelen företag som under de senaste tre åren ansökt om och beviljats lån och krediter.

* Kommunal näringspolitik. Hur lokala företag upplever kommunens service, handläggningstider, upphandling och tjänstemäns attityder till företagande.

Fyra bland landsbygdskommunerna

Småföretagarna menar att de bästa villkoren för företagande finns i storstäder, i pendlingskommunerna kring storstäderna och i landsbygdskommuner med en stark turismsektor.

Vimmerby kommun rankas som kommun nummer 35 av landets 290 kommuner. Det är en andraplats bakom Kalmar bland länets kommuner. För Vimmerbys vidkommande är det en förbättring med 40 platser jämfört med 2024 års mätning.

"Vimmerby ger småföretag goda förutsättningar, och med positiv trend", skriver Småföretagarna.

Bland grannkommunerna kan noteras att Hultsfred rankas på plats 205, Eksjö på plats 156 och Västervik på plats 96. Kinda placeras som kommun nummer 55 och Ydre kommun är tia i landet. Högsby rankas sämst i Kalmar län på plats 265.

Vimmerby är enligt SKR:s definition en landsbygdskommun. Där rankas man som fyra av 40 kommuner bakom Arvidsjaur, Sorsele och Lycksele.

"Generellt klarar sig landsbygdskommuner med stark turism relativt väl", skriver Småföretagarna.

"Oerhört glädjande"

Vimmerby hamnar bättre än snittet i fem av nio dimensioner som mäts.

"Kapitalförsörjningen, skolsystemet och överlevnadsgraden bland nya företag drar upp kommunens betyg medan kommunens välfärdsåtagande, demografin och den lokala marknaden är relativa svagheter", skriver man.

– Oerhört glädjande klättring! Ett tillsammansjobb som gör skillnad, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) i ett pressmeddelande.

Näringslivsstrategen Patric Engqvist är också mycket nöjd.

– En strålande placering och enligt mig resultatet av den fina och utvecklande samverkan vi har med våra företagarorganisationer. Vimmerby är som bäst när vi gör saker tillsammans. Vi är jäkligt bra på att vara små och stora, brukar jag säga.