Så går kommunens sökande efter ny aktör till Sommartorget

Patric Engqvist hade inte räknat med så många fler aktörer skulle visa intresse utifrån vilket jobb det innebär. Foto: Arkivbild

Två aktörer har visat intresse efter att kommunen gick ut och efterfrågade aktörer till sommartorget. Foto: Pressbild

Kommunen söker en ny aktör till Sommartorget. Intresset tycks dock rätt svalt. – Vi har fått två svar. Jag hade inte förväntat mig jättemycket mer, säger näringslivsstrategen Patric Engqvist.

Det var under januari som kommunen gick ut och sökte en "kreativ och stabil" aktör inför sommarsäsongen 2026. Tanken har beskrivits vara att aktören ska berika och komplettera det befintliga utbudet på Sommartorget.

"Verksamheten ska bidra till en välkomnande atmosfär, hålla hög estetisk standard och harmoniera med Vimmerbys unika kraktär", skriver man.

Det framgick också att extra fokus låg på att hitta en verksamhet som stärkte utbudet på kvällstid och på söndagar.

– Vi gick ut med en intresseförfrågan och det var för att vi var nyfikna, ville ta pulsen och känna oss för. När vi läser enkäter ser vi ofta att man saknar något på söndagar mitt under sommaren och att man tycker att det stannar tidigt på kvällar. Det har inte varit någon kritik, utan det handlar mer om att vi har lyssnat, säger näringslivsstrategen Patric Engqvist.

Intresset rätt svalt

Det fick kommunen att gå ut och söka intresserade aktörer.

– Vi tror att det går att hitta en lämplig yta på torget och fylla den med mer. Vi lade in de här parametrarna och satte upp lite kriterier.

Intresset har dock inte visat sig vara brännande.

– Vi har fått två svar och dessa ska nu analyseras och gås igenom ganska skyndsamt. Vi vill komma vidare och hoppas på att komma till avslut med någon part. Men – det är ju också så att bara för att man är intresserad, är det inte säkert att man vill löpa hela linan ut.

Patric Engqvist säger att man från kommunens sida inte hade förväntat sig särskilt många fler intresserade aktörer.

– Jag har min bakgrund och har varit i branschen med både Hultsfredsfestivalen och Metropol. Jag vet vad som krävs för att gå runt och tjäna pengar. Det är inte bara att sätta upp bord och stolar, servera mat och pilsner och bli miljonär. Det krävs att det är ett trevligt koncept. Jag hade inte förväntat mig tio eller 20 aktörer, men kanske något fler än två.

Är du besviken över antalet?

– Det är något lägre än jag hade trott, men jag har superrespekt för att det krävs himla mycket för att få snurr på det. Det innebär många veckor öppet och är personalkrävande och så vidare.

Annons:

"Bland det roligaste"

Ansökningstiden gick ut den 4 februari och nu ska kommunen titta vidare på de här två aktörerna.

– Jag vill egentligen inte säga mer nu, jag vill inte ens säga om det är lokalt intresse. Man kan säga att vi har spelat period ett och ska in i mittperioden nu. Så det återstår en del.

Ett sådant här typ av samarbete har inte funnits på många år.

– Vi har ett fantastiskt torg och en fantastisk centrummiljö. Då vill vi addera något för att göra ännu mer av sommarperioden. På gamla bilder har man ju sett stora tält på torget, men för de senaste åren är det här lite nytt. Det är en process och politiken ska också titta på det, men vi jobbar så fort vi kan. Ska vi ha igång något till Sommartorgets början måste vi igång ganska snart för företagets skull.

Patric Engqvist ser det här som ett roligt projekt.

– Det är spännande och bland det roligaste man kan hålla på med i det här jobbet.

Är det försent för någon aktör om man kommer på nu att man har någon bra lösning?

– Vi har satt en tid för intresseanmälan och den har gått ut. Sedan är inget för evigt, men för den här gången och det här initativet så har vi stannat nu.