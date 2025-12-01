Familjens mångmiljonsatsning klar – ansökt om att få växa ytterligare

En av många djurtransporter som kommer med kvigor från Fröreda vägs in. Foto: Lotta Madestam

I nya kostallet finns en "rondell", likt sådana som finns på betesgårdar i Australien. I rondellen sorteras djuren ut till olika avdelningar. Exempelvis om de behöver byta grupp eller som här ska till "fixen" för att klövverkas. Foto: Lotta Madestam

När korna går ifrån ”Vippen” ska de må bra, vara hälsosamma och kommit igång med mjölkningen. "Då flyttas de över till produktionsstallet där de får de komma in i sitt gung, kor älskar rutiner", säger Hanna Arvidsson. Foto: Lotta Madestam

Det är oerhört mycket ny teknik, bland annat kan man med hjälp av GPS få exakt position på alla djur, hur mycket var och en ätit och antal steg registreras. Foto: Lotta Madestam

Nybygget, "Slottet" kallat, blir gårdens produktionsstall. "Det är klart att det finns småsaker kvar, och allting måste sätta sig, men i det stora hela drar vi igång flödet nu, som vi planerat väldigt länge", säger Hanna Arvidsson. Foto: Lotta Madestam

Satsningen möjliggör ett flöde av djur mellan Hagelsrum, Fröreda och Tuna. Kvigorna kommer tillbaka från Fröreda för att föda, så kalvuppfödningen blir i Hagelsrum. Foto: Lotta Madestam

Hanna Arvidsson i familjens 9 600 kvadratmeter stora kostall som byggts på gården i Hagelsrum, där man har sammanlagt 1 050 djur. "Vi har en ansökan inne, om att få växa med fler djurenheter". Foto: Lotta Madestam

Familjeägda Hagelsrums Gård är klar med sin mångmiljonsatsning på ett nytt kostall. I dagarna togs också det äldre nyrenoverade stallet i drift, vilket möjliggör att jobba annorlunda. "Vippen" får en helt ny funktion på gården. – Vi är inte riktigt framme där vi tänkt oss att vara, utan vi har en ansökan inne om att få växa med fler djur, säger Hanna Arvidsson, djuransvarig i företaget.

Det nya 9 600 kvadratmeter stora kostallet syns på långt håll bortom åkrarna, när man kommer körandes vägen mellan Målilla och Hagelsrum. Med sina 240 meter är det en imponerande byggnad, ”Slottet” kallat. Det blir gårdens produktionsstall.

– Från och med nu går vi över till att ha ett djurflöde mellan våra tre enheter; här i Hagelsrum, i Fröreda och på gården vi arrenderar i Tuna. Tidigare var de helt separerade. I Tuna blir det fokus på köttdjur, kvigorna går härifrån till Fröreda för att bli dräktiga och så kommer de tillbaka hit för att kalva. Så själva kalvuppfödningen blir här, berättar Hanna Arvidsson när vi går förbi långa rader med kalvhyddor där djuren bara är ett par dagar gamla.

Gamla kostallet har blivit ”Vippen”

För i satsningen ingår också att det gamla kostallet renoverats för att bli fokusstall med namnet ”Vippen”. Där samlas alla kvigor inför, under och efter kalvning. Att man numera har två stallar möjliggör det här nya arbetssättet.

– Där samlar vi alla under hela riskperioden, så vi kan samla personal med expertis på ett och samma ställe, samtidigt som vi också får en väldigt bra övervakning på en plats. Så nu kan man säga att vi är i mål med hela satsningen. Det är klart att det finns småsaker kvar, och allting måste sätta sig, men i det stora hela drar vi igång flödet nu, som vi planerat väldigt länge.

Vad kommer det betyda för verksamheten?

– Förhoppningsvis ska vi få bättre hälsotal och även ekonomiskt bättre siffror längre fram, så det påverkas positivt i alla riktningar när vi kan fokusera på de grupperna under den riskfyllda perioden, säger Hanna Arvidsson och fortsätter:

– När korna går ifrån ”Vippen” ska de må bra, vara hälsosamma och kommit igång med mjölkningen. Då flyttas de över till produktionsstallet där vi för närvarande har tolv mjölkrobotar, utöver en i "Vippen". Där får de komma in i ”sitt gung”, kor älskar rutiner, säger hon och skrattar.

En glad ko mjölkar bättre

Kostallet är som sagt en imponerande satsning, där man också gjort mycket för kohälsan. Det går inte att jämföra dagens stall med förr vad det gäller allt ifrån mått på gångarna till komfort och storlek på liggbås – allt är justerat.

– Vi har inte gått efter dagens krav, för de är oftast för små, utan vi har gått efter lite amerikanska mått snarare. De ligger ännu längre fram. En bra och glad ko, som mår bra mjölkar också bättre. Det hänger ihop, säger Hanna Arvidsson och visar lite av dagens teknik. Med hjälp av GPS kan hon få bland annat exakt position på alla djur, den räknar deras steg, hur mycket de äter och hur länge de idisslar.

Långsiktig satsning

Att hon och syskonen Tom och Jakob beslutade sig för att gå i pappa Åke Birgerssons fotspår och gå in i företagen Hagelsrums gård och Hagelsrums Biogas blev avgörande för att familjen vågade göra en långsiktig satsning på ett nytt kostall, som kostat uppemot 50 miljoner kronor att bygga.

I ”Slottet” finns nu ungefär 600 djur och i ”Vippen” nästan 450. Det är i den storleksordningen man planerat för.

Blev satsningen som ni tänkt er?

– I det stora hela skulle jag säga ja! Sedan kommer det alltid utmaningar längs vägen, som man inte är beredd på. Det gäller att ha de lösningsorienterade glasögonen på sig, så man tar sig igenom allt på ett bra sätt.

Vill växa ytterligare

Satsningen möjliggör också att växa ytterligare. Företaget, med ett tiotal anställda på djursidan, har en ansökan inne med ambitionen att utöka antalet djurenheter.

– Så vi är inte riktigt framme där än, där vi kommer att vara längre fram. Men det tar samtidigt väldigt lång tid att plocka fram djur. När man väl bestämt sig att öka i antal är det två år och åtta månader innan det syns i mjölkande kor.

Vad betyder det för företaget om tillståndet godkänns?

– Det är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta växa, så tillståndet är jätteviktigt för oss. Det är liksom våra framtida planer som står och hänger på det, om vi ska få möjligheten att utvecklas.