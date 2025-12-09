Klassiska loggan försvinner vid storfabriken: "Historiska namnet lever alltid kvar"

Den klassiska loggan byts ut vid Ljunghäll i Södra Vi. Det sker vid alla Gnutti Carlo-ägda fabriker över hela världen. Bilden är ett montage. Foto: Arkiv/Privat

Den klassiska loggan med "Metallfabriken Ljunghäll" försvinner och blir "Gnutti Carlo Group" framöver. Det är en rebranding som samtliga Gnutti-ägda fabriker genomgår. – Vi ändrar inte namnet, men alla fabriker uppdaterar sin branding, säger vd:n Mike Borger.

Gnutti Carlo har ägt Ljunghäll i Södra Vi i många år. Men den stora loggan på fabriken har alltid varit "Metallfabriken Ljunghäll". Nu byts den ut och framöver blir det i stället "Gnutti Carlo Group" som syns på väggen.

– Det handlar om att vi anpassar oss till koncernnamnet, men vi ändrar inte själva namnet. Legalt heter vi Metallfabriken Ljunghäll. Det är nästan tio år sedan Gnutti Carlo köpte oss, så det här var på tiden. För oss det mer ett sätt att visa att vi tillhör en koncern, förklarar vd:n Mike Borger förändringen.

Hur har de anställda reagerat?

– Det är olika, så är det ju. Vissa tar det på ett sätt och vissa på ett annat. Det beror på och det får man ha respekt för, men namnet finns kvar även om vi byter loggan på fastigheten.

Ute efter ett team globalt

Det är endast den stora loggan på fastigheten och vägskyltarna in till fabriken som ändras.

– Vi har inga interna skyltar på det sättet och det historiska namnet "Ljunghäll" finns ju kvar. Så även internt. Det är vårt varumärke. Det hänger med oss och vi är stolta över den historia vi har.

Det här är ett koncerngemensamt beslut för alla fabriker över hela världen.

– Det är inte bara i Södra Vi det här sker. Alla våra fabriker uppdaterar sin branding nu.

Finns det en risk att identiteten går förlorad?

– Nej, det vi är ute efter är ett team globalt och inte bara enskilda fabriker. Det är en styrka. Identiteten här är inbyggd i fabriken och det är själva känslan vi är ute efter. För oss handlar det om att bibehålla vår identitet, men också tillhöra en grupp på ett tydligare sätt. Vi vill jobba ihop oss mer globalt samtidigt som vi behåller styrkan med att vara lokalt förankrat.

Flera investeringar på gång

Efter ett mycket starkt 2023 rent ekonomiskt hade Ljunghäll ett svårare 2024. Det här året har man sett en förbättring.

– Vi har haft högt tryck hela året. Det har varit lite lägre vissa månader än prognostiserat, men överlag har det varit en bra volym. Vi ser fortsatt bra volymer framåt och har en vår som ser bra ut. Vi ser att det håller i sig som nu och det kan bli lite högre än i år. Vi tror inte att det blir jättemycket högre volymer överlag 2026, men att det håller i sig med något högre volymer, säger Mike Borger.

Flera investeringar är på gång ute i Södra Vi också.

– Vi investerar i en ny gjutmaskin som kommer installeras under kvartal två. Det är en stor investering och är en maskin på 4 400 ton. Det är den största maskinen vi har inom Gnutti. Tidigare var den största på 3 700 ton. Vi investerar också i nya CNC-maskiner med automation och tvätt. Det är mycket som pågår i fabriken med diverse layoutförändringar.

Man tittar också på att skapa ny yta och utöka fastigheten med mer lageryta.

– Vi är mitt i idéfasen och jobbar med att skicka in bygglov och sådär. Det är inte så att vi bygger till, utan det handlar om ett lagertält, som kommer vara bakom fabriken. Det är ett lagertält som kommer bli permanent, så det händer väldigt mycket just nu.

Varit vd drygt ett år

Mike Borger har varit vd för Ljunghäll i drygt ett år nu. Han är samtidigt vd för Gnutti Carlos fabrik i Kungsör också och delar sin tid mellan de två stora fabrikerna.

– Det känns bra och det är mycket på gång nu med mycket förändringar. Det känns positivt och vi gör investeringar i nya gjutmaskiner och flera layoutförändringar.

I dagsläget är Ljunghäll cirka 620 medarbetare i Södra vi. Att man ska växa antalmässigt under 2026, tror inte Mike Borger.

– Nej, det tror jag inte. Vi håller oss nog runt 600 och kan inte bli så mycket större än vad vi är. Sedan är det några tjänster vi ändå kommer rekrytera till och det beror på pensionsavgångar. Vi har pensionsavgångar varje år och har många som jobbat i många år, så det blir mer och mer. Det pågår ett arbete med hur vi ska locka ny personal, säger Mike Borger, som betonar att han är optimisk inför 2026.