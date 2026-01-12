Hugo, 26, blir ny chef över 600 medarbetare: "En stor ära"

26-årige Hugo Petersson blir ny platschef på Ljunghäll i Södra Vi. Bilden är ett montage. Foto: Pressbild/Arkiv

Stora företaget Ljunghäll AB i Södra Vi positionerar om. En ny tjänst som platschef har inrättats och den går till Vimmerbybon Hugo Petersson, 26. – Det är en stor ära och ett stort förtroende att växa i, säger han.

Gnutti Carlo-ägda Ljunghäll AB i Södra Vi är Vimmerby kommuns största privata arbetsgivare med miljardomsättning och drygt 600 anställda.

Sedan Anders Melin gick i pension har Mike Borger varit vd för både fabriken i Södra Vi och systerditon i Kungsör. Nu har man tillsatt en ny position som platschef i Södra Vi.

– Det gör vi för att stärka den lokala ledningen och bli mer fristående. Jag har axlat rollen som både platschef och vd tidigare, men nu tar vi nästa steg och säkerställer en stark ledning här, säger vd:n Mike Borger.

Det har varit viktigt för Mike Borger att ha platsansvaret under det första året.

– Det senaste året har det varit viktigt för mig att vara platsansvarig också, bland annat för att lära känna medarbetarna här. Nu är tiden rätt att inrätta den här positionen och det blir en person som bor i regionen, som kan vara på plats varje dag och som kan fortsätta det arbete vi har påbörjat.

Ung Vimmerbybo får jobbet

Rollen har tillsatts internt och går till 26-årige Hugo Petersson med redan lång erfarenhet av Ljunghäll.

– Han har jobbat här i flera år, har rätt attityd och rätt driv. Vi ser det som en möjlighet att låta personer intern växa. För mig kommer det frigöra en del tid och då kan jag ta ett litet steg tillbaka operativt och jobba lite mer långsiktigt med nya affärer och saker framåt. Vi kan särkoppla det lite från det dagliga, men jag kommer fortsatt vara i Södra Vi, men lägga mer fokus på att utveckla siten långsiktigt, jobba med kunder och projekt samt jobba tätt med Hugo. Marknad, ekonomi, HR, engineering, inköp, logistik och ICT rapporterar fortsatt till vd, säger Mike Borger.

Hugo Petersson började på Ljunghäll efter gymnasiet och har varit fabriken trogen utom åtta månader när han var på Ikea Industry i Hultsfred.

– Jag har jobbat med Mike tidigare och när jag kom tillbaka till fabriken påbörjade vi en dialog. Jag kommer senast från ett regionalt ansvar för båda fabrikerna och nu fick jag en befordran, berättar han.

Det är ett stort ansvar för en så ung person?

– Absolut är det ett stort ansvar. Det är drygt 600 som jobbar på fabriken och det är en stor ära och ett stort förtroende att växa i. Man får använda sin erfarenhet från tidigare och vi jobbar långsiktigt. Vi går mot nya affärer och vill öka försäljningen. Då passar det att ha en platschef som kan finnas mer närvarande och det är som sagt en stor ära att få det här förtroendet från både Italien och Mike.

"Sprungen ur lagidrotten"

Hugo Petersson har trots sin ringa ålder redan hunnit jobba på Ljunghäll i drygt åtta år. Den nya tjänsten tillträder han omgående.

– Det känns bra. Fordonsindustrin är en tuff och konkurrensutsat bransch, så det blir viktigare och viktigare att vara med och tävla. Kina växer allt mer och vi måste ha en tävlingsinsikt och verkligen jobba på. Ljunghäll och Gnutti Carlo Group är ett tungt namn i branschen och det gäller att bevara det namnet.

Hur är du som chef och ledare?

– Jag är sprungen ur lagidrotten och jobbar mycket med team, att se människan växa och låta personer bli hörda. Jag vill ta del av deras åsikter. Jag skulle påstå att jag är disciplinerad och inte rädd för att fatta beslut om vilken väg vi behöver gå.

Vad har du fått för reaktioner över det nya jobbet?

– Positiva skulle jag säga. Många känner ju igen mig och har jobbat ihop med mig tidigare, så det känns positivt och bra.