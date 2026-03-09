JÄTTESATSNING AV LJUNGHÄLL – "STÖRRE PROJEKT"

Kommunens största privata arbetsgivare, Ljunghäll AB i Södra Vi, växer ytterligare. Just nu investerar man många miljoner i en ny gjutmaskin och bygger ut lagret. – Det är ett större projekt och bevis för att vi är på rätt väg, säger vd Mike Borger.

Det nya året har börjat bra för anrika Ljunghäll eller numera Gnutti Carlo Södra Vi. Storföretaget, som alltså ägs av italienska jätten Gnutti Carlo, håller just nu på att utöka sitt befintliga område kring anläggningarna.

Det rör sig om ett nytt lagertält som byggs upp.

– Vi behöver mer lageryta och gör det här för att täcka behovet vi har. Det handlar om detaljer som vi har på mellanlager mellan gjutning och bearbetning. Vi har beställt en ny gjutmaskin och färdigställer just nu fundament och förbereder för den. Det gör att vi tagit tidigare yta för lager i anspråk och behöver därför tillsätta ett tält, berättar Mike Borger, vd för Ljunghäll.

En ny gjutmaskin är en stor investering och det rör sig om miljontals kronor som investeras. Exakt hur många vill Mike Borger inte säga.

– Det är inte bara gjutmaskin, men det är klart att en gjutmaskin är dyr. Det är också en ny bearbetningsline och monteringsceller. Det är ett större projekt för Södra Vi och det projektet startar i slutet av året här. Vi vann nästa generation av en produkt vi redan har och det säkrar den delen av produktionen. I framtiden blir det lite större och då behöver vi en större gjutmaskin och nya liner för bearbetning. Det här kommer bli den största gjutmaskinen som en underleverantör har i Norden.

Vilken kund det handlar om vill Mike Borger inte säga.

– Det säkrar den här delen av produktionen framåt. Det hade varit ett hårt slag om vi tappat den här produkten till en konkurrent, men det här är ett bevis på att vi är på rätt väg.

"Väldigt höga volymer"

Tillbyggnaden är på 2 800 kvadratmeter ute vid Gnutti Carlo Södra Vi.

– Gjutmaskinen kommer installeras under andra kvartalet för att starta produktionen efter sommaren.

Hur ser det ut för er annars hittills?

– Vi har väldigt höga volymer och jättemycket att göra. Det är positivt. Vi har en hel del investeringar de närmaste månaderna med nya gjutmaskinen och nya bearbetningsmaskiner. Vi gör väldigt mycket just nu.

Så den oroliga omvärlden påverkar inte?

– Vi ser inte det just nu. Förhoppningen är att det här inte får fler konsekvenser än att oljepriset går upp, men det är omöjligt att säga. Just nu ser vi ingen påverkan.

Annons:

Närmare 640 personer

För stunden innebär det här inte fler anställda.

– Det är en befintlig produkt som vi switchar över till den nya gjutmaskinen och bearbetning, men det kommer frigöra kapacitet i gjutningen på andra maskiner som gör att vi har möjlighet att offerera produkter i det segmentet. Kortsiktigt kan vi behöva gå upp med två till tre personer för att personal sedan ska vara med och lära sig. Sedan kan vi flytta personal internt.

Gnutti Carlo Södra Vi har fortsatt växa.

– Det har vi gjort både i slutet på förra året och i början av det här året. Vi är närmare 640 personer nu.