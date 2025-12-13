FÖRETAGET FLYTTAR FRÅN HULTSFRED TILL NYTT I VIMMERBY

Tobias Cederlöf är områdeschef på Sydved, som nu flyttar från Hultsfred till nytt i Vimmerby. Bilden är ett montage. Foto: Simon Henriksson/Press

2014 flyttade man från Vimmerby till Hultsfred. Nu gör företaget den omvända flytten igen och flyttar in i lokaler på Eklunds Företagscenter. – Vi ser fram emot den här flytten i vårdagarna, säger Sydveds områdeschef Tobias Cederlöf.

För drygt tio år sedan valde Sydved att flytta sitt ena kontor i område Öst, som sträcker sig från Valdemarsvik till Ronneby, från Vimmerby till Hultsfred. Det andra kontoret finns i Kalmar.

Nu väljer Sydved, som köper virke av skogsägare i södra Sverige och erbjuder skoglig service och rådgivning, att göra den omvända flytten och återvända till Vimmerby. Det beror på att man hittat en lokal som man anser passar.

– Vi har letat efter en ny lokal ett tag. Vi har tittat i både Vimmerby och Hultsfred och sedan hittade vi den här lokalen som passar bra för ändamålet, säger Tobias Cederlöf, som är områdeschef på Sydved.

Det handlar främst om att man vuxit ur sina nuvarande lokaler i Hultsfred.

– Ja, det kan man säga. Vi har letat efter en större lokal och kommer vara mer folk som nyttjar den här lokalen. På kontoret har det varit mellan fem och sju personer och nu räknar vi med att det kommer vara mellan sex och tio personer.

"Väldigt bra och trevlig lokal"

Att man blivit fler har med interna beslut att göra.

– Tidigare hade Sydved mer rena områdeskontor. Nu öppnar vi alla kontor för alla, och alla våra anställda har tillgång till kontoren. Vi har centrala funktioner, som inte är placerade i området, men som kanske det här kontoret passar för geografiskt och då kan man nyttja det här.

Det handlar också om att systerbolaget Stora Enso Bioenergi och dotterbolaget Skogsutveckling Syd kan sätta personal på det nya kontoret.

– Geografiskt är vi fler i Vimmerby och det blir en bättre placering, men det är inte det som varit avgörande. Det är snarare att det är en väldigt bra och trevlig lokal, så nu kommer vi tillbaka till Vimmerby.

Lokalen färdigställs nu

Flytten kommer gå till Eklunds Företagscenter och där förbereds lokalen just nu.

– Lokalen är inte helt färdigbyggd, men vi har tid på oss. Tanken är att flytten ska ske under mars eller april och vi ser fram emot att göra den i vårdagarna där.

Vad innebär det för er?

– Jag tror det kommer bli bra och det blir trevligt att prova Vimmerby igen. Nu har vi hittat en bra plats, som det är lätt att ta sig till och från, som ligger nära stora vägen och det är också jättefina lokaler, säger Tobias Cederlöf.