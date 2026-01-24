Rosins har förvärvat e-handelsbutik: "Segment vi fortsätter utveckla"

Jonas Fors tog över Rosins Pappershandel kring våren 2025. Nu har han utökat med en befintlig e-handel. Foto: Simon Henriksson

Mycket har hänt sedan Jonas Fors tog över anrika Rosins Pappershandel i Vimmerby kring valborg. Dels har man satsat på eget frystorkat godis och nyligen köpte man e-handelsbutik. – Det gör att vi kan öppna en ny avdelning i butiken med presentartiklar, säger ägaren.

Det var kring valborgsmässoafton 2025 som det stod klart att Rosins Pappershandel fick nya ägare. Den tidigare, Håkan Rosin, hade ett längre tag varit intresserad av att sälja och nu dök Jonas Fors upp.

Han tog över den anrika pappershandeln och hade också planer på att utveckla verksamheten. Det började redan i somras med en satsning på frystorkat godis och frukt.

– Det är vårt eget märke och det gör vi själva. Vi har varit igång med det ett tag och tanken är att implementera det i webbshopen vi har förvärvat, så att man kan köpa det där också, säger Jonas Fors.

För nästa steg är nu också taget. Det handlar om att man förvärvat e-handelssajten Höjdpunkten.

– Höjdpunkten är en fantastisk verksamhet som vi har beundrat länge, och vi ser fram emot att förvalta och utveckla detta vidare med samma passion och hjärta som tidigare.

Skapar helt nytt ben

Att införliva Höjdpunkten i Rosins Pappershandel skapar ett helt nytt ben att stå på.

– Vi har velat utveckla lite grann och det var därför vi köpte Höjdpunkten, som är en presentbutik online. Den har bara varit online tidigare, men nu har vi öppnat en ny avdelning i butiken med presentartiklar. Det var ett segment som försvann lite i Vimmerby när Önska stängde sin verksamhet. Så det är ett segment vi tänker att vi fortsätter utveckla under resans gång, berättar Jonas Fors.

Så det kom sig lite av att Önska slog igen?

– Nej, inte så. Vi var inne på det redan när vi tog över butiken och det är ett jättebra komplement för oss.

Del av sortimentet i butiken

Nu tänker Jonas Fors nämligen att inte minst företag kan handla julklappar och sommarpresenter till sina anställda hos Rosins.

– Privatpersoner kan förstås också köpa. Vi har tagit över webbshopen och köpt ett färdigt koncept kan man säga med ett par tusen kunder. Det är alltid lättare att ta över något befintligt och så får man en del kunder med sig på köpet. Det är skönt att slippa starta något helt eget från början.

En del av sortimentet som finns på nätet kommer också finnas på plats i butiken i Vimmerby.

– Det kompletterar det vi redan har på ett bra sätt. Vi satte igång det här precis före jul och ännu är inte alla bitar helt på plats. Tanken längre fram är att man ska kunna lägga en order på nätet, hämta det i butiken och då har vi slagit in det åt kunderna också.

Så ser han på övertagandet

Nu är inte Jonas Fors på jakt efter något ytterligare bolag.

– Nej, nu får det nog vara lite lugnt. En sak i taget helt enkelt.

Hur känner du att det har gått sedan du tog över Rosins?

– Det har blivit bra snurr på det. Många företagare handlar och många säger att de tycker att det är bra att butiken lever vidare. Det är en butik som behövs i Vimmerby och väldigt många är nöjda över att den är kvar.

Själv har Jonas Fors ett annat heltidsjobb och får mycket hjälp av sina föräldrar med butiken.

– Ja, jag får väldigt mycket hjälp av dem och det är tur att jag har dem. Det är jättebra.

Hur tänker du kring att anställa?

– Vi får se lite vartåt det barkar. Vi ska göra en utvärdering och en vettig analys nu efter första året och se hur det ser ut.