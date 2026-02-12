25-åring startar nytt byggföretag i Vimmerby

Andersson & Co Förvaltning i Vimmerby AB, som har sitt säte i Vimmerby kommun, ska "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt bedriva holdingverksamhet". Styrelsens ordförande är Albin Andersson, 25 år. I företagets ledning finns också Julia Andersson och Charlotta Nilsson.

Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 11 februari.

Företaget har ett aktiekapital på 25 000 kronor.

Den här artikeln är genererad av en textrobot. Dagens Vimmerby AB köper in texterna från företaget United Robots.