Rotary stärker upp närvaron på AL-skolan – vill öka tryggheten

Vimmerby Astrid Lindgren Rotaryklubb gör ett initiativ för att få in fler vuxna i skolan. Fokus är att öka närvaron av vuxna och bygga relationer.

Projektet inleddes i april där frivilliga vuxna finns på plats på AL-skolan under två timmar varje onsdag och fredag.

”I en fantastisk men liten stad som Vimmerby rycker civilsamhället ut och startar nu pilotprojektet Trygg vuxen i skolan 2026, – ett enkelt och konkret initiativ där frivilliga vuxna från Rotary bidrar med sin närvaro vid skolan. Projektet bygger på idén om vanlig, trygg vuxennärvaro. Det handlar inte om ordningsvakter eller omfattande insatser, utan om att vara på plats, småprata, skapa lugn och visa att vuxenvärlden bryr sig. Vi jobbar helt i skolans riktlinjer och stöttar deras arbete”, skriver Rotary till vår tidning.

Syftet med insatsen är att öka tryggheten, stärka dialogen mellan unga och vuxna och att bygga ”långsiktiga plattformar för ungdomsengagemang”.

Rotary tar ut registerutdrag på de personer som involveras i insatsen och projektet ska utvärderas efter en tid.

”När samhället inte räcker till, vill vi med detta initiativ visa hur vi lokalt med små insatser kan skapa stora värden – både för ungdomar och samhället i stort”.