Ny bokning till Hamnplan Live – släpper flera förändringar

Idag släpper Hamnplan Live sin sjunde akt inför sommarens fest i Västervik. Det är bandet aNtik som kommer till Västervik.

Hamnplan Live brukar köra sex akter, men nu har man klämt in det stigande bandet aNtik.

"Vi har i dialog med våra artister hittat möjlighet för en sjunde akt. Mer musik för besökarna. Antik är duon som tagit Sverige med storm med sin unika mix av modern pop, medryckande melodier och en energi som smittar av sig från första tonen . Med miljontals streams och flera virala hits har Antik snabbt blivit ett namn att räkna med på den svenska musikscenen. Deras liveshower bjuder på hög energi, allsång och en feststämning som få kan matcha”, skriver arrangören.

Utöver det har Hamnplan Live utökat spelningstiden för Miriam Bryant.

"Vi har genom att möblera om lite i schemat lyckats skapa förutsättningar för att få en längre spelning med Miriam Bryant på scen. Det känns fantastiskt kul att kunna bjuda Västervikspubliken på ännu mera Miriam".

En tredje förändring är att Tix flyttas från fredagen till lördagen.