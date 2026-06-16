EDSBRUKSONEN LÄMNAR VD-JOBBET PÅ JÄTTEN

Börje Ekholm från Edsbruk lämnar jobbet som vd och koncernchef för Ericsson. Det meddelar jätten i ett pressmeddelande i dag.

Det var för tio år sedan som Börje Ekholm, bördig från bruksorten Edsbruk i Västerviks kommun, presenterades som vd för svenska storföretaget Ericsson.

Börje Ekholm, som är styrelseproffs, hade då tidigare varit vd för Investor och suttit i Ericssons styrelse i tio års tid. Nu trappar han ned. Den 30 september slutar han som vd och koncernchef.

Edsbruksonen kommer sedan vara senior rådgivare till den nya vd:n fram till den 15 juni nästa år. Han kommer även att avgå från styrelsen den 1 oktober detta år.

– När jag tog över som vd 2017 befann sig företaget i stark motvind. Sedan dess har vi tillsammans ställt om Ericsson och vuxit fram som en global kommunikations- och teknikledare. I dag driver Ericsson transformationen av mobil konnektivitet genom att förändra hur nät används och kommersialiseras och vi är branschledande i nästa steg av AI: den fysiska AI-eran. Det är vår förmåga att innovera, att anpassa oss och konkurrera på det globala planet som fortsätter att definiera oss. Med Per Narvinger som vd kommer Ericsson att ha rätt ledare på plats för att fortsätta utveckla det här enastående företaget. Jag vill tacka styrelsen, min ledningsgrupp och alla fantastiska kollegor på Ericsson, säger Börje Ekholm själv om sin avgång.

Hyllas för sina insatser

Styrelseordförande Jan Carlsson hyllar Ekholm för sina insatser.

– Börjes tid som vd för Ericsson definieras av ett extraordinärt ledarskap och strategiska framsteg. Under hans nästan tio år som vd har vi sett Ericsson stärka positionen som den ledande leverantören av säkra kommunikationsnät. I dag är Ericssons globala marknadsposition starkare än någonsin tack vare Börjes strategiska vision och globala ledarskap. Börje har utmanat traditionellt tänkande och har positionerat företaget för långvarig framgång. Jag vill å mina och hela styrelsens vägnar tacka Börje för hans arbete.

Ny vd blir Per Narvinger som tidigare varit vice vd.