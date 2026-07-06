ANRIKT VIMMERBYFÖRETAG BYTER ÄGARE: "DELAR VÅR FILOSOFI"

Familjen Alsér med Jan, Kristina och Marcus och delägaren Christer Fuglesang tillsammans med Knolls ägare Matthias Knoll i mitten. Foto: Pressbild

Anrika Vimmerbyföretaget Mercatus Engineering AB står inför ett nytt kapitel. Efter 53 år säljer grundarfamiljen tillsammans med delägaren Christer Fuglesang alla återstående aktier till det tyska familjeföretaget KNOLL Maschinenbau GmbH som har ägt 51 procent sedan 2019.

Mercatus Engineering AB informerar om ägarbytet i pressmeddelande på måndagen. Affären innebär att Mercatus går från ett familjeföretag till ett annat familjeföretag. Grundarfamiljen Alsér säljer tillsammans med delägaren Christer Fuglesang, som har varit delägare sedan 2019, alla återstående aktier till det tyska familjeföretaget KNOLL Maschinenbau GmbH som ägt 51 procent sedan 2019.

"Ett steg som garanterar kontinuitet och långsiktig stabilitet för både medarbetare och kunde. Ägarbytet markerar början på ett nytt, spännande kapitel där Mercatus starka lokala förankring förenas med KNOLLs internationella räckvidd och tekniska expertis", skriver Mercarus i ett pressmeddelande.

Mercatus grundades 1973 av Karl-Heinz Schröder och har under generationer utvecklats till en etablerad aktör inom den svenska tillverkningsindustrin. Företaget erbjuder systemlösningar för rening, återvinning och cirkulär hantering av förorenade processvätskor.

"Delar vår filosofi"

Den nya ägaren är KNOLL Maschinenbau GmbH från Bad Saulgau i Tyskland. KNOLL beskrivs vara en ledande leverantör av transportörsystem, filtersystem och pumpar för metallbearbetning. Systemen transporterar och separerar spån samt skärvätskor. Affärsområdet för automation utvecklar lösningar för krävande monterings- och logistikuppgifter.

Enligt pressmeddelandet har familjerna en nära relation som sträcker sig tillbaka till det tidiga 1970-talet och delar gemensamma grundvärderingar när det gäller entreprenörskap, kvalité, ekonomi och hållbarhet.

"Genom det nya ägarskapet behåller Mercatus sin stabila grund och får samtidigt tillgång till ett omfattande internationellt nätverk, nya marknader och globala synergier. ”Att överlämna livsverket till familjen Knoll känns helt rätt. Vi lämnar över stafettpinnen till en ägare som delar vår filosofi och som samtidigt har möjlighet att öppna dörrar till internationella marknader. Mercatus förblir en trygg och stabil arbetsplats – men nu med ännu starkare framtidsutsikter”, säger Kristina Alsér, dotter till grundaren Karl-Heinz Schröder, i ett pressmeddelande.