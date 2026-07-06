Viktiga bortamatcher för Dackarna - Krawczyk ersätter Pedersen

Dackarnas lagledare Morgan Andersson fått styra ett lag kantat med en otrolig mängd skador i truppen - Woffinden, Laguta, Jonasson och så blev det i helgen en skadad skadeersättare. Bastian Pedersen som var tänkt att ta platsen medan Tai Woffinden återigen var skadad är nu själv borta efter en krasch i polska högstaligan. Ersättare blir Dackarnas egna Jakub Krawczyk som tar plats två i den omskyfflade laguppställningen. Nu väntar dessutom två bortamatcher på raken för Dackarna; först Eskilstuna Smederna på tisdag och så vidare til lett möte med bottenlaget Rospiggarna på onsdag.

Lagledare Morgan Andersson har valt att sätta in Jabub Krawczyk som ersättare till Bastian Pedersen och berättar att man får göra det bästa av situationen och att matchen mot Rospiggarna är den viktigaste av de två.

- Mot Smederna får vi göra vad som går med den truppen vi har. Det blir ett tufft möte med den situation vi har med alla skador. Vi tar in Krawczyk på plats två i laguppställningen. Vi är fortfarande på jakt efter en plats i slutspelet och då är onsdagens match mot Rospiggarna mycket mer betydelsefull. Smederna kommer med sitt bästa lag, Lejonen hade dem lite i brygga vid deras match förra veckan så visst, allt kan hända så ingenting är omöjligt.

Såhär ställer Dackarna upp sitt lag:

1. Matias Nielsen

2. Jakub Krawczyk

3. Artem Laguta

4. Andreas Lyager

5. Timo Lahti

6. Sammy Van Dyck

7. Tomas H Jonasson