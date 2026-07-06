Misstänkt drograttfyllerist stoppades mitt i natten

En misstänkt narkotikapåverkad bilförare från Vimmerby stoppades av polisen i Hultsfred under natten mellan fredag och lördag.

Det var vid klockan 04.43 under natten mellan fredag och lördag som polisen stoppade en bil på Nytorpsvägen i Hultsfred och genomförde en förarkontroll. Bakom ratten satt en man i 25-årsåldern från Vimmerby som polisen fattade misstankar mot. Mannen upplevdes drogpåverkad och togs med för provtagning.

– Det verkar vara under påverkan av både alkohol och droger. Framför allt är det droger, säger Ulf Gollungberg vid polisen i Västervik.

Vimmerbybon misstänks i det här skedet för drograttfylleri och ringa narkotikabrott eget bruk.