MISSTÄNKTA IDENTIFIERADE EFTER STÖLDEN PÅ HEMTEX

Hemtex blev i början på förra veckan av med lakan för 15 000 kronor. Polisens utredningsarbete har sett till att de misstänkta tjuvarna är identifierade och att en del av stöldgodset är anträffat. Foto: Sara Åstrand

Hemtex i Vimmerby blev av med påslakanset till ett värde av cirka 15 000 kronor förra tisdagen. Nu har polisens idoga utredningsarbete lett fram till att flera misstänkta personer är identifierade.

Det var under tisdagseftermiddagen som Hemtex i Vimmerby utsattes för en stöld och blev av med påslakanset till ett värde av 15 000 kronor.

Enligt polisanmälan och personalen var flera personer inne i butiken samtidigt och de ska ha varit påverkade. Personalen tror att stölden var ett samarbete, då personer försökte avleda personalens uppmärksamhet, samtidigt som en man tagit högar med påslakan och gått ut.

Stöldgods hittades i bostad

Polisen hade uppgifter att gå på efter stölden på Hemtex – och nu, en knapp vecka efter stölden, kommer polisen med glädjande information.

– Det fanns uppgifter på en bil och vilka personer som var inne i butiken. Där har man jobbat på bra och kunnat identifiera en del personer, säger Ulf Gollungberg vid polisen i Västervik.

Polisen gjorde en husrannsakan på en adress i slutet på förra veckan och anträffade en del av stöldgodset som man ska kunna återställa. I samband med husrannsakan upptäckte man även stöldgods som kom från Hemtex i Oskarshamn.

– Då var det frågan om några täcken som de hade blivit av med, säger Ulf Gollungberg.

En man i 25-årsåldern, bosatt i Vimmerbytrakten, är misstänkt och det var hos honom som man gjorde husrannsakan. Flera personer, en man och en kvinna, är också misstänkta för stölden på Hemtex i Vimmerby.