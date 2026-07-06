Arrangören mycket nöjd med årets upplaga av Hamnplan Live: ”Magiskt”

Hamnplan Live i Västervik blev en succé, och arrangörerna är nöjda med både konsertkvällarna och sportevenemangen. Foto: Stefan Härnström

Hamnplan Live i Västervik har rott i hamn för i år. Det blev fina publiksiffror och arrangörerna är nöjda med såväl konsertkvällarna som sporttävlingarna. – Det har varit en härlig helg, säger Fredrik Ohlsson, en av arrangörerna för Hamnplan Live.

Det är en glad och tacksam Fredrik Ohlsson som vår tidning når under måndagen.

– Det känns jättebra, sen är det lite skönt också när man är i mål. Vi är jättenöjda. Med facit i hand fick vi två härliga kvällar, det var en fantastisk härlig fredagskväll och sedan, som det ska vara, en härlig festavslutning på lördagskvällen.

”Största spelningen i Västervik på tio år”

I år var det gästerna mer jämnt fördelade mellan fredag och lördag, där det blev rekordsiffror under fredagskvällen. En av orsakerna till det kan vara det stora dragplåstret Miriam Bryant.

– Man märker att Miriam Bryant är en stor artist, på publiktillströmningen som är innan och hur arenan fylldes vid hennes uppträdande, och hur scenen är uppbyggd, säger Fredrik Ohlsson.

– Det var den största spelningen, som jag vet, i Västervik på kanske tio år, med allt vad det innebär om crew och lastbilar som rullade in här. Det är en häftig grej.

Gällivareduon Hooja drog även en hel del publik i alla åldrar.

– De är härliga på många sätt. De är ganska breda och det känns som alla känner till dem. Barnen gillar dem och folk köpte merch.

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Regnskur drog in under fredagen

Under fredagen blev det lite ostadigt väder, vilket hann avta innan spelningarna drog i gång, men solsken hade ändå varit att föredra hela dagen.

– Allt blir lite mer svårjobbat såklart när man har förberedelsearbete i regn. Men kvällen blev magisk och det har varit en härlig helg.

Omkring 200 funktionärer arbetar med de olika musik- och sportevenemangen. Däribland ingår även många partners och samarbeten.

– Jag tycker att vi har haft ett gott samarbete med alla aktörer hela vägen. Vi sliter för att skapa trygga förhållanden för alla. Det ska vara kul, det ska vara fest, men det måste kännas tryggt och säkert för alla och det känns väldigt bra på det sättet.

Positiv utvärdering av tävlingarna

Under veckan sker tävlingar i innebandy, dart och golf. Innebandyn anses vara kärnan i verksamheten, som startades 2010.

– Den har funkat jättebra. Två härliga juniordagar ute, onsdag och torsdag. Tyvärr fick vi spela inne från lunch på fredagen, men samtidigt jättestolt där över våra funktionärer.

De senaste två åren har det varit lite otur med lördagarna, men i år fick de äntligen spela finalerna utomhus igen.

– Det känns som att det var rekordpublik. Vi har utökat lite med läkare. Det är en jättebra känsla där.

Angående framtiden för Hamnplan Live är Fredrik Ohlsson positiv.

– Jag tänker att det är vecka 27 även nästa år. Vi känner att vi börjar etablera oss.

Innebandyn har ett mycket starkt startfält, med de bästa seniorspelarna.

– Juniorsidan, och flicksidan, ser vi är en framtida utmaning att ta sig an och växa på bredden med innebandyn.

”Ett året-runt-arbete”

Framtiden ser även ljus ut för konsertkvällarna.

– När det gäller konserterna gäller det att fortsätta förädla det som vi har byggt upp. Det är ett jättejobb som görs där också, för att artisterna ska vara nöjda.

Det är nämligen lite utmaningar med att boka stora artister, med tanke på att sommaren kallas för höjdpunkten av konsert- och festivalåret.

– Det är utmaningar, dels vilka artister du ska boka och vad folk vill se. Sen handlar det om ekonomi, det kostar väldigt mycket pengar. När vi bokar och betalar artisterna har vi satt en press på oss själva att sen kunna dra in de pengarna. Sen kanske någon annan festival är intresserade av samma artister, så det är ett pussel att sätta de här dagarna. Det är nästan ett året-runt-arbete.

– Det är en utmaning, men samtidigt en rolig utmaning och vi känner att vi har fått till det väldigt bra det här året, avslutar Fredrik Ohlsson.