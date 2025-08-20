Från kungens event till Silverdalen – "Allt är lika viktigt"

Dollydots fick uppträda på Solliden en andra gång, på kungens begäran. Nästa spelning görs i Silverdalen med Emilia ”Millan” Holmberg, Sandra Näslund och Eva-Lena Ek på scen. Foto: Privat

På kungens begäran fick lokala bandet Dollydots uppträda en andra sommar på Sollidens scen på Öland. – Vad vi förstår är det inte många som får det, så det var rörande att det var så uppskattat att vi fick komma tillbaka, säger Sandra Näslund, Vimmerby, som står inför en lokal spelning.

Sommaren bjöd på ett nytt äventyr i form av ett framträdande på Sollidens Entusiastfordonsutställning, som årligen lockar flera tusentals besökare och flera hundra fordon.

Dollydots förmodas ha blivit en favorit hos kung Carl-Gustaf eftersom sånggruppen, med Sandra Näslund, Camilla Näslund och Emilia ”Millan” Holmberg den här gången, fick en ny inbjudan.

– Arrangören hörde av sig att det var så uppskattat att man fått till sig att bjuda in oss igen. I motorvärlden är det inte så mycket tjejer som ”Rock´n-rollar”, så vi fick ett ganska snabbt besked att de villa ha oss tillbaka, så det var på kungens begäran kan man säga, säger Sandra Näslund glatt.

Hur gick det den här gången?

– Det gick bra, det var väldigt kul att få komma tillbaka. Som vi förstår det är det inte många som får det, så för oss var det rörande att det var så uppskattat att vi fick komma två gånger. Och evenemanget i sig är så fantastiskt med alla bilar, entusiasmen och kungen som går runt i parken. Han har själv många bilar utställda.

Fick ni träffa kungen?

– Vi hade fått till oss att vi inte får ta kontakt, däremot om han kommer fram så får vi hälsa. Han håller sig ganska anonym i sin trädgård, men han vinkade i alla fall till oss på morgonen när vi kom i vår bil, berättar Sandra Näslund.

Från Solliden till Silverdalen

Nu väntar istället ett framträdande på hemmaplan för Sandra Näslund tillsammans med Emilia Holmberg och Eva Ek den här gången. Gruppen alternerar mellan de fyra medlemmarna för att få ihop livspusslet.

I kväll onsdag uppträder de i Silverparken i Silverdalen när Silverdalen-Lönneberga PRO har sitt andra arrangemang för sommaren. I juli stod Per Backstad och Per Solberg på scen.

– Vi försöker bevara traditionen, säger Ann-Gerd Fredriksson, ordförande, som hoppas att det blir en fortsättning även nästa år. Bara det kommer folk så vill vi bevara det, tillägger hon.

Hur känns det då för Dollydots att gå från Sollidens scen till Silverdalen?

– Det är som vi säger, alla spelningar vi gör är lika roligt. Oavsett om det är på äldreboenden, som här i Silverparken eller hos kungen. Allt är lika viktigt, så det blir ingen skillnad mer än att det här är lite mer hemma för oss. Det kommer bli jätteroligt, säger Sandra Näslund.

Vad blir det för program?

– Vi kommer blanda ganska mycket dansband med 50- och 60-tal och country.