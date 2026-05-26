OSANNOLIK MATCH – TRE DACKEFÖRARE UTGICK SKADADE

Matias Nielsen var en av tre Dackeförare som kraschade vådligt i kväll och fick utgå skadad. Foto: Stefan Härnström

Under mina drygt 30 år som skribent har jag aldrig upplevt något liknande på en speedwaybana. Ett redan sargat Dackelag fick se ytterligare tre förare lämna kvällens match efter att ha kraschat. De få som kunde fullfölja stred dock tappert och laget föll ”bara” med 37-53 mot Smederna.

Dackarna inledde matchen mot serieledarna starkt med en femetta i första heatet och ledning 9-3 efter två heat. Därefter var det till största delar nattsvart.

I det tredje heatet kraschade Matias Nielsen och fick utgå, efter sex heat var gästerna från Eskilstuna ifatt poängmässigt, i heat nio kraschade Thomas H Jonasson och fick utgå och i heat 13 var det dags för Artem Laguta att drabbas av samma öde. Lägg dessutom till att stjärnan Tai Woffinden skadades i Polen i söndags och är borta en längre tid.

Skadeläget för de tre som kraschade i kväll är ännu oklart. Samtliga tog sig dock för egen maskin till ambulansen/av banan, men obekräftade uppgifter från depån talar om att Nielsen har förts till sjukhus med befarat nyckelbensbrott och att Artem Laguta har skadat sin ena handled.

Det fanns ljuspunkter

Med de här förutsättningarna är det självklart helt omöjligt att rubba ett så pass starkt lag som Smederna, och slutresultatet skrevs till 37-53.

Ljuspunkter hos Dackarna: Timo Lahti hade en helt annan fart än man sett tidigare i år, Thomas H Jonasson var stark så länge han kunde vara med och Dackarna vann reservkampen med 13-7, där även Avon van Dyck gjorde det bra.

Jobbigt att se: Unge dansken William Drejer hade det förtvivlat svårt i sin premiärmatch och fick bara med sig en poäng (den i det heatet som Matias Nielsen kraschade).

Den stora frågan: Kommer Morgan Andersson ens kunna få ihop lag till nästa veckas match borta mot Lejonen?

Så här rapporterade vi från matchen.

Mer om matchen på sajten senare i kväll.