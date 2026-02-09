NY SOMMARSCEN SKAPAS – HIT FLYTTAS TEATERN

Sommarteatern i Kalmar kommer att flyttas till en helt ny scen på Lindö. Bilden visar en utsikt från området. Foto: Kalmar kommun/Magnus Höggren

Sommarteatern på Krusenstiernska gården i Kalmar har levt på lånad tid. Nu är parterna överens om en ny plats och det blir en storsatsning på Lindö.

2008 spelades den första sommarteatern på Krusenstiernska teatern och evenemanget har blivit en växande supersuccé. Årets uppsättning blir den sista på platsen efter att Länsstyrelsen ansett att teatern har haft för hård påverkan på kulturmiljön.

Nu har de inblandade parterna kommit överens om en ny plats. En helt ny scen byggs upp på Lindö.

– Vi har försökt hitta alternativ som klarar både kulturmiljön och fortsatt teater för det betyder så oerhört mycket i Kalmar. Vi har tittat på ett antal spår och gemensamt med sommarteatern landat i en plats som säkrar sommarteatern Kalmar. Det här kompletterar våra befintliga arenor och vi har letat efter en mellanarena, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

"Varit en ljuvlig resa"

Anläggningen kommer att ha plats för 1 400 sittande åskådare och cirka 4 000 vid konserter. Initiativet till platsen kom från produktionsbolaget Vicky Nöjesproduktion.

– Det har varit en ljuvlig resa på Krusenstiernska gården som vi älskat och publiken har älskat oss. Det har varit en ömsesidig resa. Det är sorgligt att lämna platsen, men Kalmar kommun har gjort sitt yttersta för att hitta en lösning och Robert Gustafsson cyklade runt i Kalmar och kände att Lindö kunde vara bra. Kommunen har jobbat med blixtens hastighet och det känns som en otrolig plats. Vi ser att allt är möjligt i Lindö och det är fortfarande ganska centralt i Kalmar. Det känns otroligt roligt och vi är jätteglad för att vi hittat den här platsen tillsammans. Målet är att vi ska fortsätta vara Sveriges bästa och härligaste sommarteater, säger Johan van der Lancken som varit producent för många av föreställningarna i Kalmar.

Artikeln uppdateras.