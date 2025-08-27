Ny regional transportplan – 1,3 miljarder fördelas

En ny regional transportplan har föreslagits. Det är 1,3 miljarder kronor som ska fördelas mellan 2026 och 2037.

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde under onsdagen togs beslut om att sända ut förslaget till regional transportplan för perioden 2026-2037 på remiss.

Över hela perioden är det totalt 1,3 miljarder kronor som ska fördelas. Den regionala planen omfattar investeringar på det regionala vägnätet förutom riksvägarna 25 och 40 samt E22. De vägarna och järnvägarna ingår i stället i den nationella transportplanen som Trafikverket tar fram.

Det största investeringsobjektet i förslaget till regional plan är riksväg 37/47 mellan Oskarshamn och Bockara. Där planeras det för mötesseparering och investeringen ska öka trafiksäkerheten och bidra till ökad tillgänglighet och robusthet. Arbetet planeras att delas upp i två etapper. Det handlar om Århult-Bockara med planerad start 2031 och Bockara-Oskarshamn med start 2032.

Kostnaderna beräknas till totalt 948 miljoner kronor.

– Investeringen görs för att öka standarden på vägen och är en viktig satsning för mellanlänet och transportflödena till och ifrån Oskarshamn och sedan vidare västerut. Detta är ett objekt som vi jobbat med i många år och det är glädjande att vi fortsätter att ta kliv framåt i arbetet så att detta ska kunna bli verklighet. 1,3 miljarder låter mycket men behovet i länet är stort och planen skulle behöva vara större för att möta behovet, säger Karin Helmersson (C), regionala utvecklingsnämndens ordförande.

"Underhållsskuld på fyra miljarder"

Återstående åtgärder planeras också att genomföras på länsväg 136 på Öland mellan Isgärde-Rälla samt Ekerum-Borgehagen. Planerad start för den förstnämnda är 2027 med en kostnad på 118 miljoner. Den sistnämnda sträckan beräknas kosta 107 miljoner kronor och ska starta 2029.

Planen innefattar även investeringar i ett antal cykelvägar och satsningar för förbättrad kollektivtrafik. Förslaget har tagits fram i dialog med kommuner, Trafikverket och näringslivet i länet.

– Infrastrukturen i Kalmar län har en underhållsskuld på fyra miljarder. 1,3 miljarder är en bit på vägen och ger oss möjligheter att fortsätta arbetet med Emmaboda station, fler cykelvägar och fullfölja de sedan tidigare beslutade åtgärderna på väg 136 på Öland, säger Malin Anell (S), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Skickas ut på remiss

Genom den föreslagna fördelningen kommer 667 miljoner kronor fördelas till direkt tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av mötesseparerad väg. 518 miljoner kronor satsas på ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter i form av ny cykelinfrastruktur och säkrare hållplatslösningar.

148 miljoner kronor kommer att bidra till trafiksäkerhet genom mindre åtgärder i det regionala nätet.

– Det är lätt att vid ett sådant här beslut fokusera på de stora investeringarna men jag vill också lyfta fram de lite mindre insatserna som också finns med i planen. Inte minst satsningar på infrastruktur och kollektivtrafiklösningar som är väldigt viktiga för att öka trafiksäkerheten och för att öka möjligheten till kollektivt resande, säger Jan Martinsson (V), ledamot i regionala utvecklingsnämnden.

Planen skickas nu ut på remiss till länets kommuner, andra myndigheter och berörda aktörer. Under våren ska regionfullmäktige fatta beslut om planen och ytterst är det sedan regeringen som godkänner den.