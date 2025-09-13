KYRKOVAL #3: Vill vara garanten för de mindre församlingarna

Tuna församlings väl har gått fram vid de två senaste kyrkovalen. Nu vill man fortsätta vara en röst för de mindre församlingarna. – Ute på landet bryr man sig mer om kyrkan, säger toppkandidaten Per Backman.

2017 fick Tuna församlings väl 13,81 procent. I det senaste kyrkovalet ökade nomineringsgruppen till 15,79 procent. Nu ställer man upp igen och hoppas framför allt att valdeltagandet generellt ska öka.

– Ett val är för att demokratin ska vara levande och då ska man gå och rösta. Det gäller oavsett om det är ett politiskt val eller ett kyrkoval. Man röstar för att demokratin ska överleva och därför är jag glad att man på många ställen inte bara har en samlingslista, utan flera alternativ och flera nomineringsgrupper, säger Per Backman, som toppar listan för Tuna församlings väl.

Hans förhoppning är att öka valdeltagandet till över 20 procent.

– Det är egentligen ingen stor målsättning, men i ett kyrkoval är det så.

Får flest röster i Tuna

Flest röster brukar gruppen kanske inte helt oväntat få i Tuna.

– I förra valet fick vi ströröster på andra ställen, men valdeltagandet i Tuna var över 30 procent. Även i Pelarne var det över 30 procent. Ute på landet bryr man sig mer om kyrkan. Flest röstberättigade bor i Vimmerby, men där var det bara 13 procent.

Varför ska man rösta på er?

– Att vi över huvud taget bildade vår nomineringsgrupp för ett antal val sedan var för att vi ville säkra att våra röster på de mindre orterna var representerade i fullmäktige. Vi ser oss som en garant för att de mindre församlingarna har en röst.

Men om man inte bor i Tuna församling, varför ska man då välja att rösta på er?

– Just för att om man tittar på oss så är en av våra huvudpunkter att vi vill att den nuvarande strukturen med landbygdsförsamlingar finns kvar. Ska vi överleva som kyrka måste vi skapa en hemmakänsla i församlingen och finns vi i fullmäktige, så kommer vi försvara den strukturen. Det folk från mindre orter på POSK:s lista också, men vi betonar det extra. Som det är nu är vi ganska eniga i det mesta i fullmäktige. Tittar man framåt kan det bli tuffare med ekonomin och då kan kan det bli skillnader. Då finns vi där och försvarar strukturen, så att inte församlingar slås ihop.

Vill ha en närvarande kyrka

Det viktigaste för Tuna församlings väl är en nära och närvarande kyrka.

– Vi ska ha tillräckligt med personal som kan se till att vi har gudstjänster så ofta det går. Det är svårt att få präster ut på landet och vi har haft en vakant tjänst länge. Det gör att vi inte kan ha så många gudstjänster. Det har varit varannan söndag en längre tid. Sedan är det viktigt att vi syns lokalt, anordnar aktiviteter och barnverksamheter. Kyrkan ska givetvis synas i Vimmerby, men även ute på landet. Kyrkorna ska också vara öppna. Vi har haft vår öppen sedan i midsomras och det är mycket folk där. Kyrkorna är kulturskatter, men på många andra håll har kyrkorna varit stängda.

Hur skulle pastoratet förändras om ni får mer eller mindre att säga till om?

– Som det är nu är det inga stora meningsskiljaktigheter. Man märker inte att någon nomineringsgrupp slåss för något speciellt. Blir det besparingar kan det bli andra tider och då blir prioriteringarna viktiga. Det skapar förutsättningar för mer ideellt arbete, men då kan det behövas mer. Som det är nu täcker medlemsavgiften knappt personalkostnaderna.

I förra valet fick man fyra mandat.

– Det är ungefär vad vi siktar på igen. Vi hoppas på fyra, fem mandat i bästa fall.