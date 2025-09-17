VIDEO: STATSMINISTERN I VÄSTERVIK – "HUSHÅLLENS TUR"

Ulf Kristersson på besök på Willys i Västervik, där fokus var att diskutera matpriser och vikten av konkurrens inom livsmedelsbranschen. Foto: Tess Hartikka

Statsminister Ulf Kristersson besökte Willys i Västervik på onsdagsförmiddagen, för att diskutera matpriser och konkurrens på marknaden. Besöket sammanföll med regeringens förslag på nya matprispaketet. – Nu är det verkligen hushållens tur att kunna komma ifatt efter de här höga inflationsåren, säger Ulf Kristersson.

Statsministern möttes av butikspersonal och representanter från Willys under besöket. På plats fanns bland andra etableringschefen Heinz Möller, butikschefen Pelle Ericsson och arbetstagaren Albin Vanberg. Diskussionerna kretsade kring livsmedelspriser, konkurrens och hinder för etablering av nya lågprisbutiker.

– För kommuninvånare är dagligvaruhandeln en väldigt stor del av den ekonomiska biten, att få mat på borden till rätt pris. Där ser vi konkurrensutövande som otroligt viktigt, att man tar vara på den möjligheten. Matpriskollen har gjort en undersökning där man påvisar att när Willys etablerar sig på orter där det inte finns lågpris sedan tidigare så sänker vi också konkurrenternas priser med 7 000 per år, säger etableringschefen Heinz Möller.

Statsministern underströk vikten av att öka konkurrensen inom dagligvaruhandeln och pekade särskilt på kommunernas roll.



– Det är viktigt att kommuner inte begränsar konkurrensen genom att låta det ta för lång tid att etablera nya butiker, att man uppmuntrar konkurrensen. Och det behöver även livsmedelsföretagen, säger han.

Lägre moms och enklare regler

Regeringen presenterar nu ett så kallat matprispaket i budgeten för 2026. Satsningen uppgår till drygt 15,9 miljarder kronor och innehåller tre delar:

Tillfälligt sänkt moms på mat. Momsen på livsmedel sänks från 12 till 6 procent mellan april 2026 och december 2027. Enligt regeringen innebär det en besparing på cirka 6 500 kronor per år för en barnfamilj. En matpriskommission. Konsumentverket får i uppdrag att följa upp att sänkningen verkligen leder till lägre priser i butik. Förenklade regler för dagligvaruhandeln. Tillväxtverket ska se över regelverket för att göra det lättare att etablera nya matbutiker och öka konkurrensen.

Vad tänker du om att matpriserna har ökat så kraftigt under tiden du varit statsminister?

– Alla vet ju att vi ärvde 10 procents inflation. Vi har bekämpat den inflationen. Men maten är det som kanske tydligast har flugit i väg under inflationsåren. Det är därför vi nu är så måna om att nu göra saker som specifikt tar sikte på matpriserna, det vill säga sänker skatten på mat, säger Ulf Kristersson.

Se hela intervjun med Ulf Kristersson nedan.