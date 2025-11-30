Stoppade planer på större bygge i Nybble – skulle blivit alldeles för dyrt

Att bygga ytterligare fyra lägenheter på Nybble skulle kosta 25 miljoner kronor. Bilden är en genrebild. Foto: Bildbyrån

Ursprungsplanen har varit ett boende med 54 lägenheter i Nybble. Tankar föddes på att utöka med fyra till – men det skulle ha kostat 25 miljoner extra. – Det finns liksom inte, säger socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).

I flera års tid har läget varit extremt ansträngt och det blev extra tydligt efter att jätteinvesteringen på ett nytt vård- och omsorgsboende i Nybble pausades på grund av det ekonomiska läget hösten 2023.

Ett och ett halvt år senare plockades frågan upp igen till följd av det stora behovet.

Nybble finns nu åter med i investeringsbudgeten och planerad inflytt är 2029. Kommunen avser även att förvärva Strandhagen för att få till stånd ytterligare korttidsplatser. På sikt kan det handla om 24 platser.

Men trots att det även blir 54 nya platser på Nybble är det inte tillräckligt för att täcka det långsiktiga behovet. Inte heller de beslut som tidigare är fattade på Vimarhaga C för att tillskapa fler permanenta lägenheter på vård- och omsorgsboende.

Därför påbörjades en diskussion om det gick att bygga fler platser på Nybble.

– Vi såg en möjlighet att kunna bygga till ytterligare fyra lägenheter och öka på med det, men när vi tittade på det så blev det en kostnad som nästan var orimlig. Det hade inneburit en ökad kostnad på 25 miljoner. Så därför har vi strukit det och det blir 54 platser som vi tidigare planerat, säger socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).

"Fanns inget att diskutera"

Att lägga drygt sex miljoner per ytterligare lägenhet gick bara inte.

– Nej, det finns liksom inte. Förvaltningen tog upp den här tanken först och så pratade vi om det i nämnden. När vi kunde konstatera kostnaden fanns det inget att diskutera. Det går inte att plussa på 25 miljoner för fyra lägenheter.

Hade det kunnat vara ett alternativ att bygga ännu fler och ännu större?

– Det finns inte utrymme för det på tomten helt enkelt. Det är väldigt begränsat där.

Eftersom det gått några år sedan ritningarna för Nybble togs fram pågår nu ett arbete med att se över dem, så att byggnationen anpassas efter dagens behov och standard.

– Vi går igenom ritningarna igen för att se så att allt är som det ska vara helt enkelt. Det kan ha hänt saker på de här åren, men framför allt hoppas vi nu bara att det kommer igång snabbt.

Planen är fortsatt att avveckla Kvillgården i Storebro när Nybble är färdigt om fyra år.