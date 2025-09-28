Nämnden på väg mot stort överskott: "Vet att det är engångspengar"

Socialnämnden är på väg att göra ett stort överskott även 2025. Foto: Bildbyrån

2024 landade i ett rekordstort överskott för socialnämnden. Även i år ser det ut att bli ett stabilt överskott enligt prognosen. – Det känns jättebra men vi är medvetna om att det är engångspengar, säger socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).

Efter att i många år varit ett sorgebarn för kommunen blev socialnämndens ekonomi något helt annat under 2024. Bokslutet visade att resultatet blev ett överskott på hela 26,6 miljoner kronor. Det motsvarade 5,7 procent av den totala budgeten.

Även i år ser förutsättningarna goda ut för ett överskott. Socialnämnden har ett prognostiserat överskott på 12,3 miljoner kronor.

– Det känns jättebra men vi är medvetna om att det här är engångspengar. Det är pengarna vi fick förra året och som vi inte använde allt av, säger socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).

Dock är det en sanning med modifikation. Borträknat de tio miljoner det handlar om hamnar nämnden ändå på plussidan.

– Men det är inga pengar vi kan lägga på personalkostnader eller liknande, eftersom vi inte får dem nästa år.

Ökning oroar

Att det ska bli ett så pass stort överskott är inte heller troligt vid summeringen av det här året.

– Vi ser att det börjar öka på vuxensidan vad gäller missbruk, men jag hoppas att vi kan hålla oss på plussidan. Det är också oroväckande att hemtjänstkostnaderna ökar. Vi ligger runt 4,5 miljoner minus där i dag och det har inte varit en minuspost tidigare.

Det här är förstås ett resultat av de långa köerna till vård- och omsorgsboende.

– Det är inte antalet brukare, utan timantalet det beror på.

Fortsatt har man låga kostnader för försörjningsstöd och placeringar av barn och unga ligger på minus fyra miljoner. Där har man tillfört mycket pengar de senaste åren.

– Det är något helt annat än tidigare ändå. Vi går åt rätt håll där, men det finns fortfarande saker vi jobbar med som vi hoppas kan minska det ytterligare. Tittar vi på hela året är det just ökningen på missbrukssidan som är lite oroande.