Vill ha nästan 40 miljoner i prioriteringar: "Kan rabbla massa konsekvenser"

Förra året äskade socialnämnden 29 miljoner utöver den tekniska ramen och fick hela det beloppet av budgetberedningen. Till 2027 vill man ha nästan 40 miljoner. – Jag kan rabbla en massa konsekvenser annars, säger ordförande Eva Berglund (S).

De två stora nämnderna i Vimmerby kommun – barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden – har lagt sig på snarlik nivå. Precis som barn- och utbildningsnämnden vill socialnämnden ha drygt 39 miljoner utöver den tekniska ramen.

Det framgår av de prioriteringar som socialnämnden tagit beslut om.

– Det är det vi behöver och i princip har vi inte äskat några nya pengar. Det handlar om att klara befintlig verksamhet i stort, säger Eva Berglund (S), ordförande i socialnämnden.

Det enda som hon själv anser är ny verksamhet är 700 000 kronor i utökning för digitalisering och välfärdsteknik.

– Vi behöver köpa in fler medicinapparater och fler tillsynskameror.

11,2 miljoner för Strandhagen

11,2 miljoner önskar man för korttidsboendet på Strandhagen. Där ska man starta upp ett korttidsboende med 24 platser.

– De ligger med i de här 39 miljonerna och det är för att vi har räknat med att dra igång Strandhagen. Det är en personalgrupp som ska till i uppstartsskedet.

I övrigt anser Berglund att det handlar om att få täckning för den verksamhet som redan är befintlig. Bland annat vill man ha elva miljoner för placeringar av barn och unga, nio miljoner till personal inom äldreomsorgen, fyra miljoner till externa placeringar inom LSS och 1,5 miljon för två tjänster som socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen.

Tror du att ni får allt det här?

– Nej, det tror jag inte. Men vi behöver. Tittar man på placering av barn ligger vi minus elva miljoner kronor. Då har vi ändå jobbat ned det och låg förra året på minus 19 miljoner. Jag vet inte hur vi ska kunna minska de här kostnaderna ytterligare. Det är inte jättelätt att göra förändringar där, men vi har intensifierat arbetet med att jobba förebyggande och hitta andra lösningar.

Vad tror du är rimligt att ni kan få?

– Vi behöver allt det här. Tittar man på äldreomsorgen så beror det mycket på att vi inte har några platser och inte kan tillgodose sådana som har beslut på permanentplats på vård- och omsorgsboende. De bor kvar i sina hem och det gör att vi har betydligt mer hemtjänst och våra hemtjänstkostnader bara ökar. Vi ser att den äldre skaran människor bara ökar medan barnafödandet minskar konstant.

Risk för konsekvenser

Eva Berglund ser stora konsekvenser om socialnämnden inte får gehör för sina prioriteringar. I sitt underlag för kommande år ser också behovet att öka med någon miljon varje år fram till 2030.

– Jag kan rabbla upp massa konsekvenser, men det går inte att sätta en siffra på hur utrymmet ser ut. Inför 2026 låg det på 80-90 miljoner, men i dag vet jag inte och jag kan inte gissa. Det är flera som ska slåss om pengarna som finns och det utrymme som budgetberedningen ser.

I april hålls den första gemensamma budgetberedningen.

– Då får vi nog lite mer klart för oss hur utrymmet ser ut. Jag har jättesvårt att se att vi klarar det här om vi inte får de här pengarna. Det kan bli ett tufft 2027, säger Eva Berglund.