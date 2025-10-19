Så fördelar socialnämnden sin detaljbudget – blir en ny enhetschef

Socialnämnden ska anställa en ny enhetschef. Men den största delen av sina beviljade "extrapengar" hamnar på placeringar av barn och unga. Foto: MostPhotos

Man ville ha 45 miljoner kronor och fick knappt 29. Nu har socialnämnden tagit beslut om hur man fördelar pengarna i detaljbudgeten. Lejonparten går till placeringar av barn och unga.

2025 var det första året där prislappsmodellen användes i kommunen. Nämnderna fick tekniska ramar och fick utöver det lämna in önskningar om mer pengar, så kallade prioriteringar.

Förra året äskade socialnämnden om 37 miljoner och fick 21 utöver den tekniska ramen. I år äskade man om 45 miljoner kronor och fick knappt 29.

– Så vi hade inte så mycket pengar att fördela, säger nämndens ordförande Eva Berglund (S).

350 000 kronor har man fått för digitalisering och 3,8 miljoner läggs på en förstärkning inom äldreomsorgen.

– Det är pengar vi behöver förstärka med. Det handlar om att vi måste hitta möjligheter och göra något åt korttidsdelen. Det är pengar vi behöver för att kunna anställa mer personal när det kommer. Det kommer inte räcka, men vi måste lägga det här i alla fall.

Nämnden hade äskat hela 16,5 miljoner kronor för den personella delen vid ett framtida korttidsboende och det är i princip dessa pengar man inte alls får.

Blir en ny enhetschef

850 000 kronor läggs på en ytterligare enhetschef inom hemtjänsten.

– Det är ett ökat tryck och ett tryck på våra enhetschefer. En del har rätt stora grupper och för att liksom säkra upp det och ge våra enhetschefer möjlighet att vara det stöd och den hjälp de behöver vara för sin personal, så finns det behov av ytterligare en enhetschef.

En halv miljon läggs till inköp av inventarier till äldreomsorgen, i första hand rör det sig om sängar. I princip allt som återstår, närmare 20 miljoner, läggs på placeringar av barn och unga.

– Det är en abrovink och svårt att förklara, men har att göra med hur den tekniska ramen fungerar. Den tekniska ramen, eftersom det baseras på tidigare års siffror, är så mycket lägre än föregående. Därför har vi behövt äska så här mycket för att täcka upp så mycket som möjligt gällande barnplaceringar. Det låter lite som att vi misslyckats och det är helt fel. Det är problemet med prislappsmodellen. Vår grund var för låg och därför behövde vi äska så här mycket.