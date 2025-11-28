Något försämrad prognos – kostnader för placeringar ökar

Efter augusti såg socialnämnden ut att gå mot 12,3 miljoner kronor. Budgetuppföljningen efter oktober månad ser något försämrad ut, men nämnden ser fortsatt ut att göra överskott.

12,3 miljoner i överskott var helårsprognosen efter augusti. Nu, efter tio månader, visar den drygt 8,4 miljoner kronor. Att det ser ut att bli ett överskott vid årets slut beror i princip bara på statsbidrag. 10,5 miljoner har nämnden periodiserat över till 2025 och var prestationsbaserade statsbidrag man fick under förra året.

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg visar -2,6 miljoner kronor. Främst sticker underskottet ut för barn- och ungdomsplaceringar ut med fem miljoner kronor och placeringar av vuxna med 4,3 miljoner kronor.

– Mycket handlar om att vi fått ytterligare placeringar på både vuxen- och barnsidan, säger socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).

De senaste åren har kostnaderna för barnplaceringar ändå minskat.

– Vi har inte tillfört sådär jättemycket egentligen, men vi har lyckats minska med 17 miljoner kronor. Sedan är det något som kan förändras hela tiden. I morgon kan vi ha tre, fyra eller fem barn vi måste hjälpa. Den budgeten är väldigt svajig och vi kan nästan aldrig säga hur det kommer se ut. Det är omöjligt.

Ökat antal hemtjänsttimmar

Verksamhetsområde äldreomsorg visade -2,4 miljoner kronor vid den senaste budgetuppföljningen.

– Det är både hemtjänsten och vård- och omsorgsboende som har högre personalkostnader. Det beror också på hög beläggning på korttidsboende och ökat antal hemtjänsttimmar.

Socialnämnden väntar besked kring en del statsbidrag.

– För två år sedan fick vi 272 000 kronor från Migrationsverket och förra året fyra miljoner kronor. Nu väntar vi spänt på vad vi får i dag. Det är placeringar vi har i dag som vi fortfarande får pengar för. Det är beroende på hur många som söker, så vi vet inte alls hur mycket det blir.

Berglund tror inte att man kommer tappa särskilt mycket den sista tiden.

– Nej, det här kommer vi nog kunna hålla tror jag.