Så var Rosanders sista dag på jobbet – men i morgon är han tillbaka igen

Hultsfreds kommunalråd Lars Rosander (till vänster) tackades av under sin sista dag på jobbet . Anders Andersson, kommunfullmäktiges ordförande, lyfte Rosanders gärning i ett tacktal och lämnade över blommor. Foto: Privat

Överväldigande ord, blommor och tårta. Efter 15 år var det i dag dags för den sista dagen på jobbet för Hultsfreds kommunalråd Lars Rosander (C). Men redan i morgon åker han från hemmet i Virserum till Hultsfred igen.

Lars Rosander har gjort stora avtryck under åren som kommunalråd i Hultsfred. Det var något som kommunfullmäktiges ordförande Anders Andersson (KD) betonade under sitt tacktal till kommunalrådet som han höll under avtackningsceremonin på Valhall under måndagen – Lars Rosanders sista dag på jobbet.

”Vi var många som ville säga tack till Lars för hans 15 år i ledningen av vår kommun. En ledning där han bidragit med trygghet, lyhördhet och stabilitet, vilket jag framhöll som kommunfullmäktiges ordförande i mitt tacktal till Lars”, skrev Anders Andersson på Facebook under måndagseftermiddagen.

Tacksam och ödmjuk

Den 66-årige huvudpersonen var själv tacksam och ödmjuk – även om det var med blandade känslor som han klev ut ur kommunhuset för första gången på 15 år som icke kommunalråd.

– Det är klart att det kommer bli en omställning, men nu känns det verkligen jättebra. Sedan släpper jag ju inte allt direkt. Jag kommer ha kvar några uppdrag som kommer sysselsätta mig ungefär en dag i veckan det kommande halvåret, sedan sitter jag ju kvar i kommunfullmäktige. Men jag ska veta min roll och inte lägga mig i för mycket, säger Lars Rosander och skrattar.

Vad hände den sista dagen på jobbet då?

– Det blev en liten motttagning i Valhall. Jag fick blommor och gåvor, och sedan fikade vi. Det var jättefint.

Känns det vemodigt efter så många år?

– Jag skulle inte säga vemodigt. Men självklart är det många känslor efter en sådan här dag med så mycket fina ord, men det handlar nog mest om att man känner en enorm tacksamhet och glädje för allt man fått.

Vad händer nu då i ditt liv?

– Jag har hus och hem att sköta om, skog att röja plus att jag på sikt har en del erbjudanden om föreningsuppdrag att ta ställning till.

För oss journalister har ni ju nästan varit irriterande överens inom kommunpolitiken under dina år. Vad beror det på?

– Haha. Det vet jag inte, men jag tycker att vi har ett väldigt gott samarbete partierna emellan, där vi diskuterar oss fram till lösningar. Jag känner också att kommuninvånarna har visat uppskattning för det.

Vilka utmaningar ser du för kommunen framöver?

– Det är klart att det finns sådana. Vår minskande befolkning och ekonomin är två saker. Men vi har en styrka tillsammans inom politiken som är viktig.

Hur ska du spendera morgondagen, din första dag som pensionär?

– Då åker jag till Hultsfred för att ha pressträff efter KSAU och sedan blir det fika. Det är svårt att släppa det helt. Haha. Men därefter ska jag städa ur de 15 åren från mitt kontor.