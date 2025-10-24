Folkhälsochefen tonar ned skräckknarksiffrorna: "Uddlöst instrument"

De knarksiffror som SVT tagit fram för Vimmerby kommun vill folkhälsochefen Anders Degerman inte dra för stora växlar av. Bilden är ett montage. Foto: Simon Henriksson/Mostphotos

SVT har tagit fram en unik knarkkarta över Sverige. Den var ingen rolig läsning för Vimmerby kommun. Men Anders Degerman vill tona ned oron något. – Vi tar det på allvar, men vi måste borra ned oss mer i siffrorna, säger folkhälsochefen.

Nyligen genomförde SVT tillsammans med forskningsinstitutet RISE en unik mätning. Under en helg i somras togs prover i 49 avloppsreningsverk i 36 kommunen. Enligt SVT är det den mest omfattande undersökningen någonsin, där kommuner har mätt likadant vid ett och samma tillfälle.

Resultaten är förstås en ögonblicksbild, men bekräftar enligt SVT det forskare tidigare sett om hur kokainet breder ut sig över landet. För Vimmerby kommun var mätningen ingen rolig läsning.

Här mättes avloppsvattnet i Vimmerby, Södra Vi och Storebro. För flera droger var värdena slående höga – främst för amfetamin (Södra Vi), cannabis (Vimmerby), ketamin (Södra Vi), tramadol (Södra Vi och Vimmerby) samt kristall (Vimmerby och Södra Vi). I dessa kategorier placerar sig orterna minst bland de tio högst uppmätta av de 49 platserna, med toppar på tredje plats för ett par av dem.

Större beslag gjorda

Till SVT Småland säger Håkan Karlsson, kommunpolis i Vimmerby, att förekomsten av just kristall verkligen sticker ut i trakten.

– Det kom från Östergötland och har etablerat sig här i Vimmerby, Hultsfred och Västervik. Någon måste väl ha intresserat sig för det, och det har kommit in någon form av lager här som gjorde att det blev intressant. Kanske något billigare än vanligt amfetamin, säger Håkan Karlsson, som också berättar att polisen har gjort flera större beslag av kristall i området de senaste åren.

Vår tidning har talat med kommunens folkhälsochef Anders Degerman som inte vill dra för stora växlar av detta.

– Tittar man bara på siffrorna ser det inte så kul ut, men man får fundera lite kring dem. Det finns ganska mycket att säga faktiskt. Avloppsmätningar är ett ganska uddlöst instrument. Det är en pusselbit bland andra, bland annat enkäter och sådant vi gör. Det är en ögonblicksbild och en ganska liten pusselbit. Vi vet egentligen inget mer än just hur det såg ut då. Enkäter, även om de är anonyma, kan vi korsa mot grupper och se mer vem som gjort vad och med vilken bakgrund, säger han.

Bland annat menar han att en stor del av detta är förskriven medicin.

– Det kan man inte sortera och därför gör de allra flesta kommuner inte den här mätningen. Det är så pass uddlöst.

Men ni har själva valt att göra den här mätningen tidigare?

– Ja, som en del av allt annat vi gör. Vi måste borra ned oss mer i siffrorna. Vi tar det här på allvar och ska titta på vad det står för. En hel del är förskriven medicin som sagt, men vad annars kan det stå för? Vad är det kopplat till annat än droger?

"Ser inte det just nu"

Just kristall, den relativt nya drogen, hamnar väldigt högt i Vimmerby.

– Det framställs som att den lyser i Vimmerby och det beror kanske på att kristall inte är så utbrett i Sverige. Den finns i Vimmerby, Hultsfred och Västervik. Den finns i Mjölby, Motala och upp mot Gävle. Södra länet har inte alls kristall och i mätningen är det bara här man har mätt. Mjölby och Motala är inte med, så det finns liksom inget att jämföra med. Att det ser illa ut här är kanske för att andra inte är med i mätningen.

Själva mätningen gjordes under en sommarhelg och nu ska kommunen titta vidare exakt på vilken helg det handlar om.

– Jag minns inte nu exakt vilken helg det är, men det var på försommaren där. Den här mätningen sticker ut mot dem fem tidigare mätningarna vi har gjort och med stor sannolikhet handlar det om lite "otur".

Anser du att det här är alarmerande?

– Vi tar det på allvar. Oavsett om det är en ungdom eller vem det är, så är det en för mycket om någon använder. Det är ett stort problem och vi kommer jobba vidare med det, men jag ser det inte som alarmerande. Det är något vi måste se över och jobba vidare med, men vi har redan ett stort jobb på gång.

Vidtar ni några nya åtgärder med anledning av detta?

– Vi har inte kommit fram till annat än att vi fortsätter med det vi gör. Vi får titta vidare och när vi analyserat färdigt, så kanske vi lägger om arbetet, men jag ser inte det just nu. Vägen vi jobbar på är den mest rätta vägen som finns enligt vad forskningen visar.

Ska gräva djupare i siffrorna

Folkhälsoenkäten kommer nu att gräva sig djupare ned i siffrorna.

– Vi måste ta alla siffror var för sig och lägga pusslet över vilken tid och vilken helg de är ifrån. Sedan får vi prata vidare med polis, socialtjänst och hitta fler orsaker till det här och sedan ta det därifrån.

Har det här gett dig någon ny insikt vad gäller situationen med knark i Vimmerby?

– Nej, det är ingen ny insikt alls. Vi ser en minskning av narkotikan bland vuxna och det är under fyra procent. Bland ungdomar ligger det stabilt och det har det gjort i 20 år med mätningarna. I SVT:s inslag säger man att enkäterna som görs inte är helt tillförlitliga och det är inte riktigt sant. Visst finns det en underrapportering i enkäterna, men det kanske gör att det ligger några procent för lågt gentemot verkligheten. Vi tittar på trender och tendenser, men vi ser ingen ökning generellt sett bland unga. Det är väldigt låga nivåer om man tittar på befolkningen generellt och det tillför egentligen inte diskussionen något.

