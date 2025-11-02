Oppositionsrådet vill ha knarksvar från majoriteten

Oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) vill ha en dragning på kommunstyrelsen om knarksituationen i Vimmerby. Foto: MostPhotos

Oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) har reagerat på den mätning av narkotika som nyligen blev uppmärksammad. Nu vill han få knarksvar av majoriteten och en dragning på kommunstyrelsen.

Det var nu tidigare i oktober som SVT släppte en stor kartläggning över hur landet knarkar tillsammans med forskningsinstitutet RISE.

Den unika mätningen genomfördes under en helg i somras och då togs det prover i 49 avloppsreningsverk i 36 kommuner. SVT kallade det för den mest omfattande undersökningen någonsin där kommuner mätt likadant vid ett och samma tillfälle.

Resultaten var för Vimmerby kommuns del aningen bekymmersam. Här mättes avloppsvattnet i Vimmerby, Södra Vi och Storebro. För flera droger var värdena slående höga.

Folkhälsochefen Anders Degerman ville tona ned skräckknarksiffrorna i den HÄR intervjun med vår tidning.

Vill få en dragning

Oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) känner sig emellertid inte tillfreds med situationen. Han tycker det är viktigt att Vimmerby som kommun agerar proaktivt för att hantera denna folkhälsofråga.

"Narkotikamissbruk leder ofta till kriminalitet, och desto yngre man är när man börjar desto svårare blir konsekvenserna. Jag skulle vilja få en dragning på kommunstyrelsen där vi kan få svar på frågor", skriver oppositionsrådet.

Totalt är det åtta frågor han vill få svar på. Det handlar om vilka åtgärder kommunen planerar att genomföra för att hantera de höga narkotikahalterna som uppmätts och om hur kommunen samarbetar med polisen och andra myndigheter för att minska narkotikaanvändningen och distributionen i området.

Många frågor

Han undrar också om kommunen har en övergripande strategi för förebyggande arbete bland ungdomar och andra riskgrupper och hur många tjänster som i dag arbetar med folkhälsoarbetet som riktar sig mot dessa grupper.

Niklas Gustafsson (M) vill veta hur ofta man har tjänstepersoner i tjänst ute på kvällar och helger och hur stor del av folkhälsoarbetet som riktar sig mot ungdomar i kransorterna och om det finns planer på att stärka detta arbete.

Han frågar också om vilken budget kommunen har avsatt för folkhälsoarbetet och då särskilt med fokus på insatser mot narkotikamissbruk bland ungdomar och vilka resurser och program som finns tillgängliga för att stödja och rehabilitera individer som kämpar med narkotikamissbruk. Oppositionsrådet ställer också frågor om vilka stödinsatser som kommunen erbjuder anhöriga till personer som missbrukar.