"Vi kan leda bättre" – Så vill oppositionen prioritera i regionen

Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Kalmar län har presenterat sin gemensamma oppositionsbudget inför regionfullmäktiges budgetupphandling i november. – Vi lägger en egen budget för att vi tror att det behövs ett nytt ledarskap inom Region Kalmar län, och vi tror att vi skulle kunna leda regionen på ett bättre sätt än vad nuvarande majoritet gör, säger Jimmy Loord, gruppledare för Kristdemokraterna.

SCV-majoriteten har tidigare berättat för vår tidning hur de vill att budgeten ska se ut. Det är flera delar i den som Moderaterna och Kristdemokraterna håller med om.

– Vi ställer oss bakom majoritetens förslag i stora drag, men vi har också egna punkter i vår budget som vi tycker är viktiga att trycka på, säger Malin Sjölander (M), vice ordförande i regionstyrelsen och gruppledare för Moderaterna i regionen.

De beskriver årets oppositionsbudget som både en valbudget och en fortsättning på tidigare förslag.

– Det som vi inte fått igenom tidigare fortsätter vi att kämpa för. Om vi vinner valet nästa år är det här vi kommer att utgå ifrån.

Tillväxt i näringslivet och ökad befolkning

Det finns tre T:n som är centrala i deras budget: Tillväxt i näringslivet, Tillgänglighet och Tillväxt i befolkningen.

– Sjukvården är 95 procent av det vi i regionen gör. Men att länet har en god tillväxt och att det går bra för företagen, det är ju det som betalar sjukvården. Om tillväxten är dålig så får vi mindre resurser att jobba med, säger Malin Sjölander.

En utmaning de ser är att befolkningsmängden minskar. För att locka fler till att bo och verka här vill de bland annat arbeta för fler bostäder, starkare landsbygdsmarknadsföring och bättre samverkan mellan region och kommuner i tillväxtfrågor.

– Varje tusental personer som försvinner härifrån tappar regionen 40 miljoner att jobba med. Det är pengar som skulle kunna gå till sjukvård, säger Jimmy Loord.

Kompetensbristen i länet är en annan utmaning som M och KD vill angripa genom bättre arbetsvillkor och möjligheter för äldre att stanna längre i yrket.

–En person som är 65 som stannar kvar på sin arbetsplats är ju expert på sitt jobb. Det är en källa av kunskap som är väldigt djup, och de kan vara med och introducera nya arbetare. Vi behöver se över fler sätt att få äldre att stanna kvar i arbete, säger Malin Sjölander.

”Kan inte sätta politiska ideologier framför människors hälsa”

En central del i oppositionsbudgeten handlar om att öka tillgängligheten till vården på olika sätt. Ett exempel är att de vill satsa 10 miljoner på att starta upp vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), för att låta även privata aktörer bidra till vården.

På så vis menar de att man skulle kunna minska vårdköerna. Det här är en fråga som de har försökt att få igenom under många år.

– Under tiden vi står och stampar i den här frågan så är det barn och unga som lider när man inte får den hjälp och det stöd man behöver i tid. Vi tror att den här ändringen skulle kunna göra stor skillnad för dem och deras familjer,, säger Jimmy Loord.

– Så fort vi har olämpligt långa köer inom något område så bör vi överväga vårdval, för att medborgarna snabbt ska kunna få hjälp av någon annan. För vi kan inte sätta politiska ideologier framför människors hälsa, det håller inte, säger Malin Sjölander.

Satsar på kvinnors hälsa

Ett annat område som får särskild tyngd i budgeten är kvinnosjukvården. Här vill de bland annat avsätta tre miljoner på förebyggande klimakterievård, med syfte att minska sjukskrivningar och förebygga onödigt lidande.

– Vi behöver bli bättre på att ta hand om och informera de problem som uppstår i samband med klimakteriet, säger Jimmy Loord.

De hänvisar till Partille, där en 400 000-kronorssatsning på klimakterieinformation till kommunanställda sedan gav tre miljoner tillbaka i minskade sjukskrivningar efter ett år.

–Tänk då vad det skulle kunna leda till om man skulle göra en sådan insats för en hel region, säger Malin Sjölander.

I budgeten räknar de på att man skulle kunna tjäna 6 miljoner om året på minskade sjukskrivningar efter en sådan informationsinsats.

Kollektivtrafik och regional rättvisa

Trafiken är ett annat område där partierna ser behov av förändring. De vill bland annat införa biljettpriser som varierar beroende på vilken tid det är på dygnet, för att jämna ut resandet under dagen. De vill också se över zonindelningen i länstrafiken.

– Med nuvarande zonindelning är det lite dyrare att resa i norra delen av länet än i södra. Vi vill se över så det blir mer jämt fördelat, säger Jimmy Loord.

Vad som kommer att ingå i den slutliga regionplanen och budgeten återstår att se. HÄR kan du läsa om SCV-majoritetens budgetförslag i regionen.