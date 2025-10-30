Oppositionsrådet: "Kan inte sitta lugnt i båten och vara nöjda med sig själva"

Majoriteten lutar sig tillbaka för mycket. Det menar oppositionsrådet Niklas Gustafsson, som varnar för läget. – Det är dopade pengar. Då kan man inte sitta lugnt i båten och vara nöjda med sig själva, som majoriteten verkar göra.

Att kommunen är på väg mot ett överskott i år är tack vare den moderatledda regeringens arbete mot inflationen och dedikerade medarbetare. Den styrande majoriteten anser oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) inte har hanterat ekonomin på ett ansvarsfullt sätt.

– Det har resulterat i högre kostnader än jämförbara kommuner och på det också dyra personalutköp. Vimmerbys ekonomi är dopad och vi tar inte höjd för planerade investeringar. Vi har förbrukat pengar som borde gått till investeringar. Nämnderna har högre budget än många andra och vi har högre skattesats. Så resultatet är inte så bra som de vill få det att låta. Det har inte vänt och vi har ett äldreboende för 300 miljoner som vi ska låna till, säger han.

Oppositionsrådet trycker på att SKR, Sveriges kommuner och regioner, rekommenderar ett överskottsmål på fyra procent.

– S, C och V siktar bara på drygt två procent. Vi spenderar mer på diften än vad vi har råd med och det skapar en falsk bild av ekonomisk stabilitet. Vi hade gärna sett ett högre överskottsmål och vi behöver trappa upp det. Vi behöver nå fyra procent för att klara investeringen och bara räntekostnaden för det nya äldreboendet kommer slå undan ekonomin med det resultat vi har.

Vill amortera mer

Som läget är nu har man inte råd att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i Nybble, vilket den rödgröna majoriteten menar att man måste göra.

– För att mäkta med alla de här investeringarna måste vi ligga på mellan tre och fyra procent. Vi har rätt stora kostnader för både AL- och Vimarskolan framöver. Trots att vi inte byggde en ny högstadieskola ska nästan samma pengar fram ändå, fast i form av reinvesteringar. De är i så dåligt skick.

Att kommunen inte amorterat mer än fyra miljoner kronor det här året duger inte, enligt Niklas Gustafsson.

– Vi skulle amorterat mer under många år. Vi har lämnat in en gemensam motion med KD om det nu. När vi höjde skatten så lovade politiken att pengarna skulle gå till amorteringar. Det har varit så hela tiden, oavsett majoritet, att vi inte amorterat det vi lovade. Det har vi svårt att stå upp för. De här fyra miljonerna i år är inget primärkommunen gjort, utan det är pengar från VEMAB för leasinglösningen gällande pannan på Tallholmen.

"Får prioritera hårdare"

Lite svårt att förklara vad oppositionen gjort annorlunda om man styrde har dock Niklas Gustafsson.

– Vi hade haft ett högre överskottsmål och då får man prioritera hårdare. Det går inte att sitta lugnt i båten och vara nöjda över sig själva, som majoriteten gör. Det här är dopade och lånade pengar av kommande generationer.

Vad hade ni gjort annorlunda?

– Vi måste prioritera hårt i Vimmerby. Vi ligger högt på andra områden gentemot andra kommuner. Vi är inte billigt på något. Antingen följer vi snittet eller så ligger vi högre.

Vad hade ni skurit ned på eller inte gjort för satsning?

– Det blir svårt med budgetprocessen vi har nu. Vi måste få överskottsmål först och sedan får vi ta prioriteringsutrymmet efter det. Därefter kan vi börja göra prioriteringar.

Stod bakom personalsatsningarna

Satsningarna på medarbetarna – bland annat dubblerat friskvårdsbidrag och gratis kaffe till alla – stod M bakom.

– Det ser vi som nödvändigt. Vi behöver medarbetare som orkar och då är det viktigt med friskvård och hela den biten. Det är vi med på fullt ut. Vi tror att det kan komma att sänka sjuklönekostnader och annat.