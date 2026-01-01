Oppositionsrådet i stor nyårsintervju: "Vimmerby står och stampar"

Möt oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) i en stor nyårsintervju. Han är kritisk till hur majoriteten skött Vimmerby den här mandatperioden. Foto: Simon Henriksson

Majoriteten ropar lite för mycket om guld och gröna skogar. Grundproblemen i Vimmerby kommuns ekonomi kvarstår. Det hävdar oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) i vår stora nyårsintervju. – Vi har tappat mycket fart i Vimmerby, säger han.

Niklas Gustafsson (M) tar emot på sitt lilla kontor i stadshuset någon vecka före jul. Pikarna mot Centerpartiet syns överallt. Därför väljer vi att börja i den änden.

Tror oppositionsrådet att man kan locka tillbaka Centerpartiet lokalt från vänstersidan efter nästa val?

– Centerpartiet får svara för det, men vi ser att de centerpartistiska väljarna här är borgerliga. Jag tror att de gärna skulle se ett samarbete med oss och Kristdemokraterna. Centerns väljare är inte så vänster här lokalt, säger oppositionsrådet Niklas Gustafsson.

Tror du att de kan komma att rösta på er i stället?

– En del kan nog tänka sig att byta. Det tror jag. Alla är inte helt bekväma med vänstersvängen här lokalt. Sedan beror det på vilken majoritet man kan bilda. 2018 räckte det till en borgerlig majoritet med M, KD och C.

Men nu är det väl en förutsättning att SD finns med?

– Så kan det vara, men först ska väljarna få säga sitt. Vi har samarbetat med SD nu i opposition och vi kan samarbeta efter valet också. Jag stänger inga dörrar. Vill SD vara med på tåget, så har jag inga problem med det.

Är det M, KD och SD eller M, KD och C som är ditt lag?

– Mitt lag är oss och KD. Vi har ett djupt samarbete, men annars handlar det om att få ut så mycket moderat politik som möjligt. Vi får se vad valresultatet säger, men jag stänger inga dörrar. Sverigedemokraterna har lärt sig under resans gång och har kommit en bra bit på vägen. Jag skulle säga att man är ett rätt rumsrent parti här lokalt.

Men är de borgerliga då? Ibland röstar de med er, ibland med S?

– Vi är mer lika med KD. SD har rört sig lite fram och tillbaka. Vi har inget oppositionssamarbete med dem, så de röstar som de vill. De har varit lite fram och tillbaka mellan blocken.

Skulle ni kunna styra med S igen om vi får ett svårt mandatläge efter valet?

– Jag stänger inga dörrar, men väljarna visade oss att man inte uppskattade det senaste gången. Innan vi sätter oss i den båten igen, så måste vi ta oss en djup fundering.

"Hade jobbat hårdare med ekonomin"

Ett drygt år har gått sedan den rödgröna majoriteten sprack och hittade tillbaka till varandra två veckor senare. Under tiden var Moderaterna med i förhandlingar om att sitta i en ny och annan majoritet.

Hur nära var det att ni hamnade i majoritet?

– Jag vet inte om det var så nära, men vi var beredda att ta ansvar. Vimmerby kan inte stå utan ett styre, men Centerpartiet får svara för hur nära det var. Det var Centerpartiet som avgjorde.

Vad hade det betytt för Vimmerby om ni hamnat i majoritet?

– Vi hade jobbat hårdare med ekonomin än man gör nu. Vi hade inte lutat oss tillbaka och sagt att vi är nöjda och att det går.

Men går det inte bättre nu?

– Man vill visa den bilden i alla fall, men att ekonomin går åt rätt håll ser jag inte. Ökade statsbidrag är en stor del av det här och man kunde ha gjort mycket mer än man har gjort.

Om man jämför med Hultsfred, som nu har en helt annan utveckling och där reserverna börjar sina, går det inte åt rätt håll här då?

– Många kommuner har röda siffror i år, absolut är det. Men man får inte glömma skattesatsen vi har här. Vi betalar väldigt dyrt för det vi får. En hög skattesats och statsbidrag för att vi går plus nu, men vi betalar också mycket mer här än i andra kommuner.

Annons:

Menar att problemen kvarstår

Niklas Gustafsson är av åsikten att det här året i själva verket inte är någon vändpunkt. De grundläggande problemen och bristerna i kommunens ekonomi kvarstår, hävdar han.

– Att det ser ut som det gör är inte politiken i Vimmerbys förtjänst. Resultaten vi ser går att kopiera på statsbidragen vi har fått från statligt håll. Tittar man på Kolada och jämförelsetalen ligger vi fortfarande väldigt fel. Vi är dyrare på allt utom LSS:en. När det gäller individ- och familjeomsorgen har vi sänkt kostnaderna, men det beror på att gamla placeringar har löpt ut. Det räddar upp det liksom statsbidrag.

De flesta kommuner har väl ändå kritiserat regeringen för att statsbidragen är för låga?

Niklas Gustafsson pekar mot sin skärm bredvid honom när han svarar.

– Tittar man på staplarna och jämför, så har det skett en ökning till Vimmerby kommun sedan regeringen tog över. Det är en tydlig ökning från 2022 och framåt, så det går inte att skylla på regeringen när man ser hur siffrorna ser ut.

Under flera års tid har Niklas Gustafsson pratat om att kommunen ligger 54 miljoner över standardkostnaden.

– Jag vet inte exakt hur den siffran ser ut nu, men man har inte tagit tag i det här. Hade man gjort något åt det, så kanske vi hade sett en skillnad i uppföljningarna, men majoriteten vågar inte ta i de tunga grejerna eller strukturen. Tar man Brännebro skola som exempel så var det föräldrarna som tog det beslutet genom att flytta sina barn därifrån. Det blev inget politiskt beslut i slutändan. Vi behöver jobba med våra jämförelsetal och komma till rätta med det. Varför är vi så mycket dyrare på allt än alla andra? Nu har både äldreomsorgen och grundskolan också stuckit iväg. Vi måste komma till rätta med grunden.

Vilka tunga beslut hade ni tagit om ni satt i majoritet?

– Vi hade gått in i investeringsbudgeten och tittat på vad vi verkligen måste ha och fått ihop det på ett bättre sätt. Vi ser att vi har jättestora investeringar framför oss, men majoriteten har lagt mycket pengar på projekt och uträkningar som man sedan inte gått vidare med. Kvillgården är ett sådant exempel. Utredningarna kostar pengar, men så tar man inte investeringen ändå. Vi hade tagit bakgrundskontroller tidigare när HR flaggade för det och då hade sluppit köpa ut folk för höga belopp. Det är mycket man kunde gjort och många bäckar små.

Nu har man tagit beslut som gratis kaffe och ökat friskvårdsbidrag. Är inte det beslut som också andas att det är lugnt i sådana fall?

– Vi har haft höga sjuktal och då måste man göra satsningar på personalen. Det står vi bakom. Gör vi inte det så kommer vi få högre omsättning på personal. Om vi kan höja frisktalen så är gratis kaffe en låg kostnad för det. Vi har också brist på kompetent personal och då måste vi vara konkurrenskraftiga.

Ger inte högt betyg för mandatperioden

Oppositionsrådet ger inget högt betyg till majoriteten för insatsen under den här mandatperioden.

– Det har varit turbulent igen. Nu är det ett år sedan majoriteten sprack och vi har det tredje kommunalrådet. Hela majoriteten ombildades. Vi kommer inte framåt i processerna. Det blir ett steg framåt och två steg tillbaka. Många nya har inte varit med tidigare och på det viset står vi och stampar tyvärr.

Hur tror du väljarna ser på hur den här historien för ett år sedan hanterades?

– Jag vet inte hur de reagerar, men jag kan ju tycka att man bör ha de stora penseldragen klara när man börjar samarbeta. Det går inte att skjuta från höften mitt i en mandatperioden. Man borde varit överens om att ta bort kommundirektören innan man tillträder än att göra det mitt under en mandatperiod. Det gör att man tappar fart och samtidigt bytte vi kommunstyrelseordförande. Det är lite lamt just nu och vi har tappat fart vad gäller de stora frågorna vi behöver jobba med. Vimmerby vore förtjänta av att man fått mer gjort.

Hur mycket av majoritetens uppbrott handlade om kommundirektör?

– Jag tror mycket handlade om det, det tror jag.

Kan ni tjäna på det som hände tror du?

– Jag tycker det var oseriöst och att det kunde ha skötts bättre, men väljarna får säga sitt.

Hur ser du på förändringen med kommundirektör?

– Jag har inga problem att arbeta med Ola (Karlsson), men det är mycket för honom att sätta sig in i. Samtidigt har vi bytt väldigt många chefer i kommunen och då tappar man fart. Vi har verkligen tappat farten här. När så många väljer att sluta under så kort tid, så måste det finnas orsaker till det.

Är det något strukturellt problem?

– Något måste ligga bakom, men jag vet inte det. Vi har fått in bra folk nu tycker jag, men farten har vi tappat.

Orolig för kostnaderna för nytt äldreboende

Moderaterna gjorde ett starkt val 2022 och fick nästan 20 procent. Nu ser Niklas Gustafsson förutsättningar för att öka ytterligare och han har siktet inställt på att bli kommunstyrelsens ordförande nästa höst.

– Vi ska spänna bågen ytterligare och det är helt klart målet från min sida att bli kommunstyrelseordförande efter valet.

Vilka frågor tror du kommer dominera valåret?

– Det nya äldreboendet i Nybble och hur vi ska mäkta med det. Det handlar om runt 300 miljoner bara för att bygga och sedan kapitalkostnader för det plus 40 miljoner kronor i utökad drift. Vi behöver ett äldreboende, men det blir tufft framöver.

Ni har väl varit med på att bygga det?

– Ja, vi var med på igångsättningsbeslutet, men det är för att få fram prislappen exakt. Har vi råd eller behöver vi titta på andra alternativ? Vi får återkomma när vi fått prislappen på Nybble. Nu kommer vi snart ha Strandhagen också och det kommer frigöra platser det också. Jag är dock orolig för att det blir dyrare än väntat med ett nytt äldreboende. Samtidigt har vi köpt oss lite tid med Strandhagen nu. Det gör att vi kan komma ur andra affärer och det kommer betala sig på sikt.

Vilka fler verksamheter skulle kunna hamna där?

– Jag kan inte gå in på vilka verksamheter det handlar om. Det behöver man förhandla med hyresvärdarna vi har i dag. Men det ska bli en bra affär, som kan korta köerna och göra att vi inte riskerar viten för att vi kan inte kan ta hem de äldre.

Niklas Gustafsson ser en oro för att man inte kommer kunna bära alla investeringar som det finns behov av att genomföra.

– Det är jag väldigt orolig för. Vi amorterar inte på lånen heller.

Finns det risk att skatten behöver höjas?

– Nej, vi ska ta tag i problemen kring varför vi är dyrare än andra snarare. Samtidigt är det svårt för mig med tanke på de investeringar vi har framför oss att lova en skattesänkning nästa mandatperiod. Vi måste hela nere lånebilden och självfinansiera så mycket det bara går.

Vad ser du för andra frågor som kommer dominera i valrörelsen?

– Strukturen. Vi har ett minskat barnafödande och majoriteten har sagt att man ska sätta en siffra på hur liten en skola får bli. Den pratar man inte om nu och det har ännu inte kommit. Jag tycker att det måste vara tydligt vad som gäller för skolorna. Invånare som funderar på att flytta till någon av våra orter ska veta vad som gäller för när en viss skola kan bli nedläggningshotad, men jag tror inte man vågar ta i den riktigt.

Gröna omställningen en valfråga

Moderaten tror även att vindkraften kan bli en fråga liksom solcellsparker.

– Vi har varit tydliga med att vi vill vara en vindkraftsfri kommun, men majoriteten har inte sagt vart man står ännu. När det gäller solcellsparker kommer vi med lite mer längre fram. Vi vill inte säga nej till all grön omställning, men ingen vill heller bli granne med en jättestor solcellspark. Man behöver styra upp vad som gäller lagmässigt med avstånd och så vidare.

Krönsmon, som M var med och drev igenom i majoritet, för många år sedan är fortsatt långt från fullt. Niklas Gustafsson tror dock på industriområdet.

– Det är bra att vi har industrimark och på lång sikt tror jag att Krönsmon kommer bebyggas. Södra Industriområdet tog 30 år och skulle jag gissa kanske Krönsmon är fullt 2050 kanske.

Det var en diskussion för några år sedan om att kommunen behövde börja planera för nästa industriområde. Finns det ett behov av det?

– Nej, inte i kommunal regi. Det finns privata alternativ och vi har många andra frågor vi behöver titta på. Bland annat ska det utredas kring en ny brandstation nu.

Hur ser du på den frågan?

– ALV är viktigt för Vimmerby och är de intresserade av att bygga en ny brandstation, så att kommunen går skadelösa från det här, så ser jag inga bekymmer. Då skulle vi vara jättenöjda och glada för det. Vi har lagt ned mycket pengar i den vi har, men det får vi igen i en ny station.

Det har förekommit en del kritik mot det här på sociala medier?

– Det är positivt att det går bra för ALV. Vimmerby hade inte varit mycket annars. Det är motorn som gör att vi har ett stort restaurangutbud och fler butiker än liknande kommuner. Vimmerby är mer levande och det är ALV en stor del i.

Vill att oppositionsrådet tjänar mer

Niklas Gustafsson har 45 procents tjänstgöringsgrad som oppositionsråd. Utöver det arbetar han även inom Kriminalvården. Han hade gärna sett att oppositionsrådsrollen var större här.

– Tittar man på exempelvis Nybro som bara är marginellt större än Vimmerby, så har deras oppositionsråd 70 procent. Då kan man i stort sett jobba heltid. Jag måste ha ett annat jobb. I och med att jag är statligt anställd, så kan jag ta tjänstledigt för politiska uppdrag. När jag var på utbildning under två månader så tog jag inte ut arvode och jag är nog den enda politikern som valt att minska mitt arvode då.

Är det svårt att nå ut?

– Vi vill framföra våra åsikter och jag tycker att vi synts rätt bra. Vi är bortskämda med två medier här i Vimmerby. Det blir mycket fokus på politiken och det är positivt. Det finns andra kommuner som knappt har någon media och det är inte bra för demokratin.

Höjer du tjänstgöringsgraden för oppositionsrådet om du blir kommunstyrelsens ordförande?

– Det finns inte med i förslaget som demokratiberedningen har lagt fram tyvärr.

Men skulle du föreslå det?

– Vi ska inte utöka politikerkostnaderna, men det är lättare för oppositionen om man får en större roll. I många kommuner är det en större roll än förste vice ordförande. Det hade varit rätt rimligt.

Peter Karlsson (C) är vice ordförande i kommunstyrelsen och har 68 procents tjänstgöringsgrad.

– Jag skulle kunna tänka mig ett skifte där för att bjuda in oppositionen mer. Jag vill inte se någon utökning, men då skulle man kunna göra en omfördelning.

Generellt sett tycker Niklas Gustafsson, även om han kritiserat majoriteten en hel del i den här intervjun, att klimatet har blivit mycket bättre i Vimmerbypolitiken.

– Jag hoppas att vi fortsatt kommer ha en god ton. Det har vi haft de senaste åren och det är mycket bättre än när jag kom in. Det underlättar när vi ska ta svåra beslut. Käbbel leder inte framåt och det är ett helt annat klimat nu.