HISTORISKT BESLUT – för första gången krymper fullmäktige

För första gången sedan 1971 krymper kommunfullmäktige i Vimmerby. Antalet ledamöter går från 49 till 45. Foto: Simon Henriksson

Demokratiberedningen, här representerat av Leif Larsson (C), Håkan Nyström (M) och Lennart Nygren (S), är nöjda med förslaget till ny politisk organisation. Foto: Simon Henriksson

Sedan kommunsammanslagningen 1971 har kommunfullmäktige i Vimmerby bestått av 49 ledamöter. Nu kommer det bli färre. Det föreslår en enig demokratiberedning. Dessutom kommer inte någon servicenämnd att inrättas.

En ny politisk organisation klubbades 2016. Kommunstyrelsens ansvarsområde växte och kultur- och fritidsnämnden skrotades. Sedan tidigare var redan servicenämnden borttagen.

Demokratiberedningen presenterade sitt nya förslag till politisk organisation i april och i maj sa kommunfullmäktige ja till detta, men det var inte längre helt enigt.

Oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) vände sig redan i kommunstyrelsen mot en servicenämnd. Han var helt med på att införa en kultur-, fritids- och teknisk nämnd.

Bakgrunden till förändringarna är att minska kommunstyrelsens ansvarsområde och som det har beskrivits plocka bort en del brusfrågor från kommunstyrelsens bord. Den ursprungliga planen var att skrota de två utskotten kultur- och fritid samt samhällsbyggnad. Dessa skulle ersättas med två nya nämnder efter nästa val.

Nu har demokratiberedningen presenterat en modifierad variant.

– Beslutet som fattades av fullmäktige i maj var ett principbeslut. Förslaget då var att inrätta två nya nämnder och i övrigt skulle organisationen ligga kvar. Samtidigt fick vi uppdrag att jobba vidare med frågan och återkomma med detaljerna och antalet ledamöter. Där är vi nu, säger demokratiberedningens ordförande Leif Larsson (C).

Blir ingen servicenämnd

Den största förändringen mot förslaget i våras är att slopa tankarna på inrättandet av en servicenämnd.

– Vi har efter noga överväganden föreslagit ändring av kommunfullmäktiges beslut och inte inrätta en servicenämnd. Vi har sett att det är väldigt få frågor inom det området som kan tänkas komma att hanteras. Vi pratade redan i våras om så få som tre ledamöter, men ser nu att det är så få politiska frågor att en sådan nämnd inte inrättas. Där föreslår vi att kommunfullmäktiges beslut ändras.

Frågorna som hade hamnat i servicenämnden hamnar nu under kommunstyrelsen.

– Förvaltarorganisationen är inte färdig, men de politiska frågorna kommer vara hos kommunstyrelsen.

Ett skäl till införandet av en servicenämnd var att kommunstyrelsen skulle hantera färre verksamhetsfrågor och att så kallade brusfrågor skulle tas bort från kommunstyrelsens bord. Nu minskas antalet ledamöter i kommunstyrelsen, men dessa frågor blir kvar.

– Det vi ser är att frågorna som återstår är av så liten art att det inte är många frågor för kommunstyrelsen att hantera. Men det får arbetet med förvaltningsorganisationen klara ut. Det är ett arbete som pågår parallellt. Kommunstyrelsen behöver renodlas till ledningsfrågor.

Fullmäktige krymper

Ett annat historiskt förslag i detta är att för första gången någonsin minska ned kommunfullmäktiges storlek. Sedan Vimmerby kommun bildades 1971 har det suttit 49 ledamöter och fattat beslut i Plenisalen. Nu minskar man ned det med fyra efter nästa val.

– Vi har ett av de största fullmäktigena i länet. Det här blir ingen jättepåverkan att minska ned till 45 ledamöter. Lagstiftningen säger att vi minst ska ha 33 ledamöter och 49 ledamöter är den högsta nivån man får ha för en kommun av Vimmerbys storlek.

Leif Larsson säger att många andra kommuner minskat ned ytterligare.

– Vi konstaterar att arbetet kan utföras med färre antal ledamöter och att vi kan hålla igen på kostnaden. Många andra har gjort ännu större förändringar, men det gör inte vi. Vi vill ha en bredd av män, kvinnor, unga, gamla, utrikesfödda och andra generationens invandrare och så vidare.

Kommunstyrelsen går från elva ordinarie ledamöter och elva ersättare till nio av varje. Nämnderna barn- och utbildning, social och kultur, fritid och teknik får sju ordinarie och sju ersättare. I barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden har det tidigare varit nio plus nio. Valnämnden får också sju ledamöter och sju ersättare. Miljö- och byggnadsnämnden, där Vimmerby har fem ordinarie och fem ersättare, lämnas oförändrad.

– Vi har haft en diskussion om att göra som i bolagen, där vi har mindre styrelser och färre ersättare. Men det gör vi inte gällande nämnderna. Vi vill ha lika många ersättare som ordinarie. När det sker en förändring under hand är det bra att kunna lyfta upp engagerade ersättare och det vill vi behålla. Men för att få ihop ekonomin går vi ned i antal i de här nämnderna.

Börjar gälla oktober 2026

14 ledamöter – ordinarie och ersättare – tillkommer alltså till följd av införandet av kultur-, fritids- och tekniska nämnden. Däremot försvinner 16 ledamöter från övriga nämnder och fullmäktige. Dessutom försvinner utskotten som legat under kommunstyrelsen.

– Det frigör ekonomiska möjligheter för den nya nämnden. Vi tror att det här ska bli både kostnadseffektivt och verksamhetsmässigt effektivt. Det har funnits ett kostnadsbesparande tänk, säger Leif Larsson.

Vad det rör sig om för summor kan man dock inte säga i dag.

– Vi har prioriterat en bredd av politiker och förtroendevalda och vill rymma en ny nämnd inom nuvarande ekonomiska ramar. Vi ska ha en diskussion om arvodesreglementet för förtroendevalda inom både kommunen och bolagen. Jag vill inte föregå den diskussion vi ska ha, men det gäller både de fasta arvodena och sammanträdesarvodena. Vi har ett ganska enkelt system, där många har all inclusive-arvoden och vi ska ha en diskussion om det framöver.

Den nya organisationen ska börja gälla från och med oktober 2026 och nämnderna tillträder 1 januari 2027. Förslaget, som demokratiberedningen är enigt om, ska upp på fullmäktige i januari.

– Vi har initiativrätt, men kommunstyrelsen ska få säga sitt. Vi vill vara tydliga med hur det ser ut oavsett majoritet och därför har vi haft två möten med gruppledarna i partierna och med kommunstyrelsens ledning. Det är väl förankrat det här förslaget, säger Leif Larsson.

Något som även Lennart Nygren (S) håller med om.

– Alla partier står bakom detta och det är bra att vi kommit överens gemensamt. Det har varit utgångspunkten hela tiden att få det här förankrat.

Kan bli en gemensam nämnd

En diskussion pågår också om överförmyndarnämnden och vad som ska hända där.

– Det pågår ett arbete med att söka en samverkan för att bilda en gemensam nämnd. Det är ett eget spår och hanteras på eget sätt.

Är det kommunerna ni redan samarbetar med i överförmyndarfrågor?

– Det är utgångspunkten, men sedan ska man komma överens. Någon kommun kan falla undan och någon kan tillkomma, men det sker på kommunstyrelsenivå, säger Leif Larsson (C).

HÄR kan du läsa förslaget som presenterades i april i år.