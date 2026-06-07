Kommunen omfördelar i investeringsbudgeten – sätter in hiss till hyllan i ishallen

Vimmerby Hockey planerar en stor satsning på hyllan inför kommande säsong. Ytterligare 200 supportrar ska kunna ta en öl i samband med matcherna. Nu har kommunstyrelsen omfördelat i investeringsbudgeten.

Vimmerby Hockeys nyvalda ordförande Martina Bergqvist berättade om satsningen och utbyggnaden av den nuvarande restauranghyllan i samband med föreningens årsmöte nyligen.

Utbyggnaden ska ske mot ståplatsläktaren.

– Vi vill bygga ut med en balkongdel till hyllan. Då får vi en öppen yta och det har med lagkravet på mat som försvinner nu på måndag. Vi ser att vi ska kunna utöka och att man ska kunna röra sig ute på en balkong. Det är en kortsida av hyllan där i dag som vi ska slå ut och sedan sätter vi in ett glasparti med en glasdörr och bygger mot hemmastå där. Tanken är att man ska kunna stå där med en bärs eller en cola och röra sig mer fritt. Det ska höja match- och eventupplevelsen och bli mer av livekänsla. Man ska kunna komma mer spontant om man känner för det, berättade Martina Bergqvist.

Kommunen har nu beslutat att godkänna Vimmerby Hockeys upplägg.

– Det här är ett projekt som drivits av föreningen själva. Det är sponsring inblandat och det känns som att det blir ett lyft för föreningens ekonomi och för både ishallen och upplevelsen där. Vi är tacksamma för hur de jobbar med frågan, säger Lars Johansson (V), ordförande i kultur- och fritidsutskottet.

Omfördelar i budgeten

Föreningen genomför projektet på egen hand, men kommunstyrelsen har omfördelat i investeringsbudgeten och det handlar om 400 000 kronor.

– Det finns ingen hiss till hyllan och den har inte varit fullt ut tillgänglig. Nu blir det, men även om föreningen bygger själva så är det kommunens fastighet som helhet och allt är kommunens.

Att det ska kosta 400 000 kronor hoppas inte Lars Johansson.

– Vi hoppas att det blir billigare än så, men det är så mycket vi har omfördelat. Den exakta summan vet vi inte.

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Blir en hyreshöjning

I och med tillgänglighetsanpassningen med en hiss till hyllan är kommunen också överens med föreningen om en hyreshöjning.

– Den ligger utanför det ordinarie avtalet och löper under avskrivningsperioden som är 15 år. Föreningen betalar av det och alla ser positivt på det.

Hyreshöjningen ligger någonstans mellan 10 000 och 30 000 kronor om året.

– Var summan landar exakt vet vi inte, men det är utefter den verkliga kostnad som det blir.

– Det här är ett sätt för föreningen att själva öka sina intäkter och möjligheter. Samtidigt behöver vi tillgänglighetsanpassa våra lokaler, säger Eva Kindstrand Ströberg (S), ordförande i kommunstyrelsen.

– Det här är mer i enlighet med ligans krav. Sedan är det upp till föreningen hur öppet det blir, men vi slipper förhoppningsvis den beryktade, hemska trappan. Det ska bli en annan uppgång vid hemmastå har de sagt, men det är VH:s projekt, säger Lars Johansson.

HÄR kan du läsa mer om planerna Vimmerby Hockey har.