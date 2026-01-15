Oenigt i kommunstyrelsen – men det ska bli ett mindre fullmäktige

Lars Johansson (V) ser viss risk för att representationen påverkas av den nya politiska organisationen. Foto: Simon Henriksson

I början av december presenterades ett historiskt förslag från demokratiberedningen. Fullmäktige kommer för första gången krympa. I kommunstyrelsen var dock inte alla överens.

Våren 2025 presenterade demokratiberedningen sitt nya förslag till politisk organisation. Den tidigare klubbades år 2016. Politiken blev något mer oenig efterhand och i början av december presenterade demokratiberedningen en modifierad variant.

Då var förslaget att inte längre inrätta någon ny servicenämnd. Dock kvarstod förslaget om en ny nämnd för kultur, fritid och tekniska frågor.

Ett annat historiskt förslag är att kommunfullmäktige ska krympa för första gången. Ända sedan kommunen bildades 1971 har det suttit 49 ledamöter i Plenisalen och fattat beslut för Vimmerbys framtid.

Nu ska det minskas med fyra ledamöter. Kommunstyrelsen ska också minskas från elva ledamöter till nio. Även nämnderna – barn- och utbildning och social – minskas och går från nio till sju.

Totalt med det nya förslaget tillkommer 14 ledamöter, både ordinarie och ersättare, till följd av införandet av den nya nämnden. Samtidigt försvinner totalt 16 ledamöter plus de utskott som legat under kommunstyrelsen.

Den nya organisationen ska gälla från och med oktober 2026 och nämnderna tillträder 1 januari 2027.

Lättare för småpartier

Kommunstyrelsen hade den politiska organisationen uppe på sitt sammanträde i veckan. Då var det inte längre lika enigt.

– Det fanns avvikande meningar, även om de flesta var överens. Kristdemkraterna ville bevara antalet ledamöter som det är i dag. Sverigedemokraterna ville ha färre, de ville ha 35 ledamöter i fullmäktige, säger vänsterpartisten Lars Johansson, som sitter i kommunstyrelsen.

Moderaterna höll med den rödgröna majoriteten och det blir också förslaget som nu går vidare till kommunfullmäktige.

– Det här innebär att man reviderar beslutet som fattades våren 2025. Då var beslutet två nya nämnder, men nu införs inte en servicenämnd, säger kommundirektören Ola Karlsson.

Ser ni någon risk med att minska antalet ledamöter?

– Det handlar om representation. Sättet man räknar på har gjorts om lite och det kommer till och med bli lättare att få det första mandatet i fullmäktige, säger Lars Johansson.

Tidigare har det pratats om en tvåprocentspärr när det gäller kommunala val.

– Det finns ingen absolut spärr, men i praktiken har det varit en tvåprocentspärr. Nu blir steget något lägre för att komma in. Det handlar om 1,6 eller 1,7 procent, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Annons:

Blir det billigare?

Risken Lars Johansson (V) ser är att färre ledamöter gör steget längre för ett litet parti att få representation.

– Då får man jobba med inkludering på olika sätt. Nu har alla partier varit representerat i kommunstyrelsens arbetsutskott och det är viktigt att alla får insyn.

Exakt vad förändringen av den politiska organisationen innebär ekonomiskt återstår ännu att se.

– Det kommer en arvodes- och kostnadsuträkning i nästa steg. Vi har sagt att vi ska klara det med samma ekonomiska kostym. Det får gärna bli lite billigare och det blir lättare att få ihop ekvationen när vi minskar.