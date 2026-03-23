Ville synliggöra alla ideella insatser som görs – kommunen säger nej

Storebrobon Robert Glader ville synliggöra alla ideella insatser som görs i kommunen genom att beräkna det sociala kapitalet enligt en särskild metod. Nu säger kommunfullmäktige nej till det. – Vi har vridit och vänt på medborgarförslaget men landat i avslag, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Det var i höstas som Storebrobon Robert Glader, mångårigt föreningslivsaktiv, föreslog att kommunen på ett ekonomiskt sätt skulle synliggöra alla ideella insatser som görs i kommunen i form av att redovisa timmarna och räkna ut det sociala kapitalet i siffror i årsredovisningen.

Han ville göra detta för att tydligare visa hur viktigt de ideella timmarna är för en landsbygdskommun. I medborgarförslaget föreslog Robert Glader att man skulle använda en metod som kallas SROI (Social Return on Investment) för att räkna ut vad föreningarnas insatser är värda. Något som bland annat Svenska Fotbollförbundet använt sig av.

– Våra lokala föreningar skapar ett enormt värde som sällan syns i ekonomiska redovisningar. Detta i form av socialt värde. Det är det osynliga kapitalet som byggs genom relationer, tillit, engagemang och gemenskap. Det är så många timmar som tillför samhället något men som inte synliggörs. Alla som är sprungna ur föreningslivet vet vilket jobb som läggs ned, oavsett om det är en dansförening, schack eller idrottsförening, säger Robert Glader.

Sakkunnig tillfrågad

I måndags var medborgarförslaget uppe i fullmäktige. Förslaget från kommunstyrelsen var att avslå medborgarförslaget. Förvaltningen har utrett förslaget och menar att ett införande av den aktuella modellen skulle medföra omfattande administrativa konsekvenser för kommunen.

"Det skulle krävas löpande insamling, sammanställning och kvalitetssäkring av uppgifter från ett stort antal aktörer inom civilsamhället. Detta riskerar att leda till ökad administrativ belastning, både för kommunen och för ideella organisationer", skrev man bland annat.

Kommunen har även stämt av med andra kommuner i länet som inte har något sådant och som också ser att det skulle krävas betydande resurser för att få ett tillförlitligt resultat. En sakkunnig, oklart vem, ska också ha rådfrågats och svarat att arbetet är mycket resurskrävande och förenat med många osäkerheter längs vägen.

Ska titta vidare

Kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) gick upp för att motivera avslaget i talarstolen.

– Det ideella föreningslivet är oerhört viktigt av flera anledningar. Jag brukar säga att det är den bästa formen av folkbildning, folkhälsa och social samvaro. Det är viktigt. Det är delaktighet och demokrati. Vi har vridit och vänt på medborgarförslaget, men landat in i avslag på grund av den ökade administrationen det skulle innebära med metoden, men också den ökade insats som skulle hamna på föreningslivet i form av insamling av alla uppgifter som krävs, säger kommunalrådet.

Hon öppnade dock för att titta vidare på frågan.

– Vi har tittat på om man kan göra det på ett annat sätt, som inte är så resurskrävande, och återkommer i ärendet framöver.

