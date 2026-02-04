Regionen och kommunerna i ny samverkan kring barn, äldre och psykisk hälsa

Region Kalmar län och länets kommuner krokar nu arm för att stärka samarbetet kring barn och unga, psykisk hälsa och äldre. Under onsdagen antog regionstyrelsen den gemensamma planen.

Målet med den här samverkan är att göra vård och omsorg mer sammanhållen, förebyggande och lättare att ta del av för invånare som behöver insatser från flera aktörer.

Den gemensamma planen är en del av omställningen till nära vård och bygger på en kartläggning av invånarnas behov i Kalmar län. Kartläggningen utgick från de områden där samverkan sker i dag och visar att samverkan behöver stärkas på alla nivåer.

Tre områden som är särskilt prioriterade i planen är barn och unga, psykisk hälsa och äldre.

"Fokus ligger på personer med komplexa behov, men också på de som riskerar ohälsa och som ännu inte har haft kontakt med vård eller omsorg. Genom bättre samverkan ska stöd kunna ges tidigare och på ett mer samordnat sätt", skriver regionen.

Samtliga kommuner ska säga ja

För att följa utvecklingen ska ett gemensamt system för uppföljning tas fram, med tydliga mål och sätt att mäta hur samarbetet fungerar över tid. Genomförandet ska ske i nära samarbete mellan kommun och region, både på länsnivå och lokalt i verksamheterna.

Den gemensamma planen gäller under förutsättning att även samtliga kommuner i Kalmar län säger ja till den.

– Vi i SCV-majoriteten driver en politik som ska märkas i människors vardag. Det handlar om att skapa förutsättningar för ett friskare liv oavsett var i länet du bor eller vilken bakgrund du har. Genom att fokusera på tidiga insatser bygger vi ett socialt hållbart Kalmar län för framtiden, säger Malin Anell (S), ledamot i regionstyrelsen, i ett pressmeddelande.

"Hållbarhet kräver jämlikhet"

I hållbarhetsplanen, som sträcker sig mellan 2026 och 2028, framgår det att regionen ska vara en föregångare i klimatfrågan genom energieffektivisering, hållbart byggande och ett ökat fokus på cirkulär ekonomi och återbruk.

– För oss i är det gröna ledarskapet avgörande. I den här planen tar vi tydliga steg mot en cirkulär ekonomi och minskad resursförbrukning. Att vi dessutom utreder mer träbyggande är ett konkret exempel på hur vi låter ekologin sätta ramarna för regionens utveckling, säger Karin Helmersson (C), regionstyrelsens vice ordförande.

Den utökade satsningen på barnrättsperspektivet och jämlik hälsa inkluderar bland annat samverkan kring tandborstning i förskolan och utvecklingen av mottagningsfunktionen "En väg in" för ungas psykiska hälsa.

– Hållbarhet kräver jämlikhet. Vi ser att klyftorna i hälsa behöver slutas, och där är satsningar på barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden helt centrala. Genom att stärka barnrättsperspektivet i alla beslut säkerställer vi att ingen lämnas efter, säger Lena Granath (V), ordförande för regionstyrelsens personalutskott.