Automatisk journalföring – när AI tar plats i vården

Kan AI skriva journaler? eHealth Arena visar framtidens automatiska journalföring med hjälp av AI. Det är inte frågan om, utan när vården i Kalmar är redo. Det här är första delen i en artikelserie om hur AI och e-hälsa förändrar vården i Kalmar. Del två handlar om framtidens vårdlösningar för patienterna i hemmet.

Mittemot varandra sitter socialdemokraterna Lena Hallengren, gruppledare i riksdagen, och Mattias Adolfson, hälso- och sjukvårdsberedningens ordförande. Scenen är ett fiktivt framtida primärvårdsbesök, där den ena är patient och den andra läkare som träffas för första gången. De samtalar om simulerade symtom. Mikrofonen på bordet samlar in ljudet och transkriberar samtalet i realtid. När vårdbesöket är avklarat genereras en journalanteckning utifrån datan, som kan integreras i journalsystemet.

— Det skapar en delaktighet när man efter patientmötet går igenom anteckningar som genererats, och när patienten förstår samtalet och läkarens bedömning bättre, säger Mattias Adolfson.

Läkaren kan därmed fokusera helt på patienten under vårdbesöket.

— Jag tror att det här är framtiden och kommer att underlätta mycket för medarbetarna inom hälso- och sjukvården. Det kommer också att bli bättre för patienten – säkrare och med större möjligheter att arbeta med sin hälsa, säger Mattias Adolfson.

— En game changer, säger Lena Hallengren.

I dag finns två etablerade svenska tjänster. Efter samtalet är tanken att läkaren och patienten går igenom anteckningen tillsammans och korrigerar eventuella fel. Det som slutligen förs in i journalen är godkänt av patienten. Självgenererade patientjournaler snabbar upp processen för kliniska anteckningar och bidrar till att säkerställa kvaliteten.

— Tjänsten ställer ingen diagnos. Den bygger på att en professionell läkare finns, men som nu slipper mycket efterarbete. Dessutom får nästa instans tillgång till informationen, säger Johan Hallenborg.

Patientsäkerheten

Medicinsk information och patienters hälsodata kräver hög säkerhet. Det första steget är att patienten ger sitt samtycke till att bli inspelad. Samtidigt måste alla inblandade aktörer i verktyget uppfylla strikta krav på säkerhet, integritet och styrning. Bland annat måste lagringen av data vara säker.

— Det gäller att vi har en säkerhet som fungerar och att vi hela tiden är säkerhetsmedvetna i alla system som införs. Vi arbetar mycket med de här frågorna och har en försiktighetsprincip i regionen som innebär att vi inte inför något som inte är patientsäkert, säger Mattias Adolfson.

När blir det verklighet?

För att digitala ekosystem ska bli verklighet behöver politiker, sjukvårdspersonal och chefer mötas, diskutera frågorna, starta piloter och fatta beslut om satsningar. Just nu testas automatiska journalanteckningar på medicinkliniken och kirurgkliniken vid länssjukhuset. När ett brett införande sker är ännu inte klart, men Kalmar ligger långt fram.

— Det är inte det viktigaste att sätta ett datum, men i Kalmar kanske det blir verklighet före några andra regioner, säger Lena Hallengren.

Det mänskliga mötet kommer att fortsätta vara centralt. Tanken med tekniken är att ta bort onödig administration och sätta patientmötet i fokus.