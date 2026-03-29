Så såg tillgängligheten till vård ut i länet senaste månaden

Tillgängligheten till vård i regionen ligger fortsatt på en stabil och bra nivå. Det framgick av redovisningen som regionstyrelsen fick i veckan.

I januari hade primärvården en bättre tillgänglighet än snittet i landet. 88 procent av patienterna som vände sig till sin hälsocentral fick träffa medicinsk personal inom tre dagar. Motsvarande siffra för hela riket var 85 procent.

För 1177 på telefon var medelväntetiden 14 minuter i februari. Det är åtta minuter kortare än samma månad förra året. Regionens mål är att besvara samtal inom nio minuter. I februari lyckades man bara besvara 47 procent av samtalen inom den tiden, men det är ändå en förbättring jämfört med februari 2025. Då låg det på 27 procent.

76 procent av patienterna i Kalmar län hade en tid till operation eller behandling vid länets sjukhus inom vårdgarantins 90 dagar. Rikets siffra ligger på 66 procent. Motsvarande siffror för första besök var 83 procent jämfört med 68 procent nationellt.

När det gäller återbesök inom medicinskt måldatum ligger regionen på 88 procent, vilket är över rikssnittet.

Så såg det ut på sjukhusen

På akutmottagningen i Oskarshamn hade åtta av tio anlänt och lämnat akutmottagningen inom fyra timmar i januari. I Västervik låg det på 77 procent och i Kalmar var det 62 procent. Snittet i Sverige ligger på 52 procent.

94 procent av patienterna till barn- och ungdomspsykiatrin fick tid för första besök inom 30 dagar i januari och det kan jämföras med rikssnittet som ligger på 43 procent.

Gällande vuxenpsykiatrin fick 92 procent tid till första besök inom 90 dagar i januari.