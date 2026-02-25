Flera år senare – kommunen återinrättar tjänst tillsammans med bolag

Kommundirektören Ola Karlsson ser flera fördelar av att ha tjänsten tillsammans med VEMAB. Foto: Simon Henriksson

1 januari 2023 bröts samarbetet mellan Hultsfred och Vimmerby kring hållbarhetsfrågor. Sedan dess har kommunen saknat hållbarhetsstrateg. Nu ska tjänsten återinrättas här.

På Hultsfreds kommuns initiativ bröts samarbetet kring hållbarhetsfrågor. Hultsfreds skäl var att man ville ha ensam tillgång till hållbarhetsstrategen.

Det här trädde i kraft den 1 januari 2023. Vimmerby kommun såg sedan över hur man själva skulle gå vidare efter uppbrottet, men valde senare under det året att pausa rekryteringen av en ny hållbarhetsstrateg.

Tjänsten, som skulle kosta kommunen 800 000 kronor årligen, ansåg man sig inte kunna bära i den ekonomiska kris som pågick. Nu väljer den rödgröna majoriteten att göra detta till en budgetsatsning inför 2026.

– Vi har kommit överens med VEMAB om att dela på den här tjänsten och annonsen går ut snart, säger Lars Johansson (V).

Blir en heltidstjänst

Det innebär att tjänsten som hållbarhetsstrateg blir en heltidstjänst.

– Vi tar halva anställningen och VEMAB den andra halvan. Det här är ett område vi har legat back på väldigt länge och vi har inte haft resurser till det. Hultsfred valde att avbryta vårt samarbete för att ha det i egen regi och det här var under tiden vi hade tuffa ekonomiska år. Då valde vi att pausa arbetet. Medlen har inte funnits helt enkelt, men nu känner vi oss tryggare på ekonomin.

Det blir en politisk prioritering att återinrätta tjänsten.

– Vi är på lite mer grön kvist och har sänkt kostnaderna på andra håll. Det här handlar främst om ekologisk hållbarhet och Agenda 2030 med massa hållbarhetsmål. När det gäller samarbetet med VEMAB kommer rena miljöekologiska frågor vara i fokus för tjänsten.

Inte fått ett samlat grepp

Tanken är att frågorna ska få ett större sammanhang framöver.

– Samarbetet med Hultsfred var bra, men det var en tjänst som satt i Hultsfred. Det var inte helt lyckat för hållbarhetsarbetet heller, men nu kommer vi kunna samordna det bättre för att saker ska hända och man kommer kunna stötta alla förvaltningar.

I den nya organisationen kan man också samla hållbarhetsfrågor mer under ett och samma paraply.

– Den ekologiska och sociala hållbarheten samlas i en och samma avdelning. I den nya organisationen hamnar frågor om folkhälsa, brottsförebyggande, barnkonventionen och näringsliv där. Ekonomiavdelningen sköter den ekonomiska hållbarheten. Vi tror att det kan ge bra synergieffekter när vi samlar under det ett paraply, säger kommundirektören Ola Karlsson.

Hur har det påverkat Vimmerby att inte ha den här tjänsten under de här åren?

– Det har kanske påverkat oss genom att det inte förts ett jätteaktivt arbete. Det händer saker här och där, men vi har inte fått något samlat grepp. En skämsgrej, som är lite konstig, är att vi hamnat lågt i miljörankingar för att ingen kan svara på frågor eller åtminstone inte svara på ett adekvat sätt. Vi har fått lågt betyg, men nu rätas det här upp igen och mycket mer kommer hända på hållbarhetsområdet, säger Lars Johansson (V).

Kan tillsättas efter sommaren

Kommundirektören Ola Karlsson vill dock betona att arbetet kopplat till hållbarhetsmålen pågått i största grad även utan en hållbarhetsstrateg.

– Men det har inte funnits en fokuserad och medveten satsning på just de här delarna. Mer framdrift och effekt i olika områden har vi saknat. VEMAB är duktiga på sina saker och exempelvis skolan är duktiga på sina, så ett arbete har pågått, men vi har inte kunnat samla ihop det. Att vi inte haft någon som gjort det och kunnat skicka in svar har lett till att vi hamnat lägre i rankingar.

När är förhoppningen att tjänsten kan vara tillsatt?

– En helt fläckfri rekryteringsprocess, där allt funkar tidsmässigt, så är det fyra till fem månader från att annonsen går ut. Där jobbar vi någonstans, så en rimlig uppskattning att tänka sig är efter sommaren.

Att ha tjänsten tillsammans med det kommunala bolaget Vimmerby Energi- och Miljö AB ser kommundiektören kan ge flera fördelar.

– Vi binder ihop det här med energibolaget och det blir samma person som syr ihop arbetet inom koncernen. Det blir ett lyft mot förut att vi delar tjänsten med ett av våra bolag. Förhoppningsvis kan det ge andra effekter än tidigare rent praktiskt och vad gäller hållbarhetsfrågorna.