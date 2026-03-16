Kameraövervakning kan bli verklighet – ska analyseras med polisen

Moderaterna och Kristdemokraterna ser behov av utökad kamerabevakning. Majoriteten ställer sig nu bakom att frågan ska analyseras tillsammans med polisen. – I den bästa av världar behövs inte kameror för att förhindra och bekämpa brottslighet, säger Ola Hammarbäck (KD).

Att det motioneras om kameraövervakning i Vimmerby är inte direkt ovanligt. 2018 lade Sverigedemokraterna en motion i ärendet som sedan fick bifall av kommunfullmäktige.

– Efter utredning ansågs inte behovet vara tillräckligt stort till följd av att Vimmerby var en trygg kommun, säger Jimmy Rödin (SD), som nu yrkade bifall även till den här motionen.

Den är författad av Moderaterna och Kristdemokraterna gemensamt. Partierna ser ett behov av utökad kamerabevakning i Vimmerby som ett sätt att öka tryggheten, stärka det brottsbekämpande arbetet samt förebygga brott och otrygghet.

M och KD menar att lagändringen från förra året, där tillståndsplikten för kameraövervakning tagits bort från bland annat kommuner, förenklat själva processen.

De två oppositionspartierna hade fyra yrkanden i motionen.

* Att kommunen initierar en utredning om möjligheterna att införa kamerabevakning på strategiska platser i syfte att öka tryggheten för medborgarna.

* Att en analys genomförs i samråd med polisen för att identifiera de områden som skulle dra störst nytta av kamerabevakning, med särskilt fokus på brottsutsatta platser och offentliga utrymmen.

* Att kommunen implementerar kamerabevakning.

* Att en uppföljning genomförs inom ett år efter installation av kameror för att utvärdera deras effektivitet och påverkan på brottslighet och allmän trygghet i kommunen.

"Talade sig varm om nyttan"

Majoriteten, alltså S, C och V, ansåg att förändringen kan upplevas göra det enklare att införa kamerabevakning, men kraven är densamma. Skillnaden nu menar majoriteten är att det är kommunen själva som behöver utreda och bedöma nyttan med bevakningen gentemot de övervakades integritet.

Med tanke på att kommunen är en av de tryggaste i hela polisregionen anser majoriteten att man tillsammans med polisen ska ha en dialog om när kameraövervakning kan vara effektfull löpande.

Därför föreslog de rödgröna att bifalla den andra punkten i motionen, men avslå övriga. En viss debatt uppstod under fullmäktige.

– Jag har haft förmånen att ihop med Eva (Berglund) och Eva (Kindstrand Ströberg) få lyssna till en dragning från SKR om kameraövervakning. Vi satt i rätt många timmar och lyssnade på fördelar och nackdelar med kameraövervakning. Där tog man upp ett exempel från en skola där man infört kameraövervakning och där det minskat otryggheten. Skolans rektor talade sig varm om nyttan, säger oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M).

Han ansåg att det fanns nackdelar med att det kunde bli ganska omständligt och innebära mycket dokumentation och arbete för att få upp kamerorna.

– Det vi lyfter är att vi ska göra arbetet. I grund och botten är Vimmerby en trygg kommun, men med de här verktygen kan vi göra den ännu tryggare, få fast fler brottslingar och se till att kostnader för skadegörelser hamnar där den hör hemma. Det är den som skräpat ned som ska betala.

"Världen ser inte ut som vi skulle önska"

Ola Hammarbäck (KD) konstatera att i den bästa av världar behövs varken motionen eller kameror för att förhindra och bekämpa brottslighet.

– Tyvärr ser inte världen ut som vi skulle önska och med den bakgrunden har vi lagt den här motionen. Vi vill få en möjlighet att göra kameraövervakning där det kan skapa ökad trygghet, motverka brottslighet och hjälpa till att lösa brott. Det förvånar mig att majoriteten ställer sig bakom punkt två, när man inte vill ställa sig bakom punkt ett och initiera en utredning. Det vore rimligt att ha med sig om man ska träffa polisen. Vad ska man annars prata med polisen om? Det finns ett märkligt motstånd att göra något åt det här, säger han.

Kristdemokraten menar att alla känner till ställen där det vore bra med kameror.

– När det gäller att minska nedskräpning vet vi också om ställen och det vore bra om majoriteten vågade ställa sig bakom den här.

Kommunstyrelsens vice ordförande, Peter Karlsson (C), ansåg att det räckte att bifalla den andra punkten och att man då kan genomföra en analys om behovet i samråd med polisen, där man har särskilt fokus på brottsutsatta platser och offentliga utrymmen.

– En utredning som punkt ett föreslår är överflödig, då dialog och värdering sker löpande. Punkt tre kommer införas i de fall det bedöms effektivt och punkt fyra kommer självfallet genomföras om kameraövervakning införs. Men vi anser utvärderingstiden på ett år är för kort, säger han.

"Då krävs nytt beslut"

Hammarbäck anser att det inte räcker att bara samtala med polisen om frågan.

– Vi behöver själva ha en plan. Tycker polisen att det behövs kameror, så krävs ett nytt beslut. Då är det bättre att vi har en plan redan från början och är beredda på att införa kameraövervakning där det behövs. Det hade varit bra om ni ställt er bakom detta, så vi hade haft ännu mer kraft i det här.

Kommunfullmäktige gick på majoritetens förslag och oppositionspartierna M, KD och SD reserverade sig alla tre.