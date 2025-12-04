SÅ MYCKET KÖPER KOMMUNEN STRANDHAGEN FÖR

Nu är det klart hur mycket kommunen kommer betala för Strandhagen. Foto: Arkivbild

Kommunen ska lösa sitt behov av korttidsplatser inom socialförvaltningen. Nu står det klart hur mycket kommunen kommer betala fastighetsägaren Trianon. Det handlar om tolv miljoner kronor.

Tidigare i höstas blev det känt att kommunen avsåg att köpa det tidigare behandlingshemmet Strandhagen i Vimmerby. Det hette förr Linneagården och har varit ett behandlingshem som företaget Nytida slog igen 2022.

Då fanns det 29 vårdplatser. Sedan fastigheten har stått tom har det Malmöbaserade fastighetsbolaget Trianon velat sälja. Kommunens intresse väcktes av att man såg en möjlighet lösa sitt ansträngda behov av korttidsplatser inom socialförvaltningen.

Kommunen ser möjlighet att upprätta 24 korttidsplatser på Strandhagen och nu har man förhandlat med Malmöbolaget om ett köpeavtal.

– Det har skett en förhandling under hösten för att utforma ett köpeavtal. I tisdags fattade kommunstyrelsen beslut om att gå vidare. Nu finns det ett framtaget avtal, säger kommundirektören Ola Karlsson.

Kostnaden för köpet landar på tolv miljoner kronor.

– Det har gjorts en värdering som visade på ett högre belopp. Nu har vi förhandlat fram det här priset och är fastigheten frisk och i ordning är det ett rimligt pris, säger Peter Karlsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Vill vara i egna lokaler

Kommunledningen ser också potential att samla ytterligare verksamheter i Strandhagen.

– Vi har en förskola precis intill och nu får vi titta på vad som skulle kunna samlas där i lokalstyrgruppen. Vi vill ha så mycket egen verksamhet som möjligt i egna lokaler kort och gott, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

– Vi har en del externa lokaler vi hyr i dag som vi skulle kunna gå ur i sådana fall. Vi tittade ju även på Kvillgården, men såg att det här skulle bli både billigare och snabbare, säger Peter Karlsson.

Helt färdigt är det dock ännu inte.

– Nu ska både köparen och säljaren göra en grundlig besiktning av fastigheten. Utfallet kan påverka ärendet, säger kommundirektör Ola Karlsson.

Båda parter har nämligen rätt att bryta avtalet.

– Detta om det framkommer saker man bedömer är för kostsamma. Vissa delar står säljaren som ansvarig för att åtgärda och överstiger det en viss kostnad, så har säljaren rätt att bryta. Blir de delar köparen är ansvarig att åtgärda för stora, så har vi rätt att gå ur avtalet. Så det är inte helt färdigt ännu.

Besiktningen ska ske snart

Vilka åtgärder kommunen kan komma att behöva genomföra går inte säga förrän besiktningen är genomförd.

– Jag tar för givet att den sker i december. Så fort som möjligt i alla fall, säger Ola Karlsson.

Om båda parter är tillfreds kommer kommunen skriva under avtalet och köpa Strandhagen för tolv miljoner kronor. Sedan börjar arbetet med att iordningställa fastigheten.

– Det är olika steg som behövs för korttidsplatser och i ett första steg är det ganska lite som behöver åtgärdas. Det handlar om att bredda dörrar och andra smååtgärder för att få till nio korttidsplatser under våren.

Totalt ska det bli 24 platser på sikt.

– Men i nästa steg handlar det om fler åtgärder, så det är inte klart till våren, utan avhängigt besiktningen.

Sverigedemokraterna yrkade avslag till köpet i kommunstyrelsen, men var ensam om att göra det.