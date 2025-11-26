Så går kommunens jakt på Strandhagen: "Positiva förhandsbesked"

I höstas blev det känt att kommunen avser att köpa det tidigare behandlingshemmet Strandhagen i Vimmerby. Ett köpeavtal hoppades man skulle finnas på plats på kommunstyrelsens arbetsutskott i november, men nu är det mer troligt att det finns på bordet under kommunstyrelsens sammanträde tidigt i december. – Vi inväntar ett avtal att ta ställning till, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Den gamla Linneagården i Vimmerby hette på slutet Strandhagen och var ett behandlingshem som företaget Nytida slog igen 2022. Då fanns det 29 vårdplatser.

Fastigheten har sedan dess stått tom och det Malmöbaserade fastighetsbolaget Trianon har velat sälja lokalen. Tidigare i höstas väcktes kommunens intresse, då man såg en möjlighet att lösa sitt behov av korttidsplatser inom socialförvaltningen.

På sikt ser man möjlighet att upprätta 24 korttidsplatser på Strandhagen och förvaltningen har fått i uppdrag att förhandla fram ett köpeavtal med Malmöbolaget.

I den bästa av världar skulle ett köpeavtal kunnat finnas på bordet vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 11 november, var beskedet från kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S).

Men så blev det inte. Nu hoppas man i stället att det ligger redo vid kommunstyrelsens möte den 2 december.

– Vi inväntar ett avtal och att vi ska få det på bordet, så att vi kan ta ställning till det. Vi hoppas fortfarande kunna få till det här på ett bra sätt, säger Eva Kindstrand Ströberg.

"Inget som är billigt"

Hon betonar att inget ännu är klart.

– Men vi har fått positiva förhandsbesked. Så mycket jag kan säga. Det känns som att det ska kunna bli något. Avtalet kommer först, men sedan ska det slutbesiktigas och sådär. Det kommer vara inskrivet i avtalet att om det dyker upp något som inte går att stå bakom, så kommer det gå att häva. Men vår förhoppning är att det ska bli något av det här.

För att matcha det akuta behovet, om köpeavtalet går igenom, skulle man snabbt kunna färdigställa nio platser. Kindstrand Ströberg kan inte alls kommentera något kring prisbilden.

– Nej, jag vill inte säga det förrän vi sett ett färdigt avtal. Men det är nära i tid nu. Det mesta talar för att det kommer bli av och då är vår förhoppning att vi kan få till de här nio platserna ganska fort, kanske runt nästa sommar. Det skulle kännas väldigt bra och så börjar vi bygga Nybble nästa år också.

Kommer det bli en bra affär för kommunen?

– Ja, det tycker jag. Sedan är det inget som är billigt när en kommun ska köpa något, men vi måste tillsammans med nuvarande ägare komma överens och båda ska helst vara nöjda.