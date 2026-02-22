Kommunens övertagande av Strandhagen dröjer – här är orsaken: "Först efter sommaren"

Det kommer dröja innan kommunen får tillgång till Strandhagen. Hävningstiden har blivit förlängd. Foto: Simon Henriksson

Kommunen ska köpa Strandhagen för tolv miljoner. Behovet av korttidsplatser ska på så sätt lösas. Men det dröjer innan kommunen kan flytta in. – Hävningstiden har blivit förlängd, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

I höstas kunde vår tidning berätta att kommunen avsåg att köpa det tidigare behandlingshemmet Strandhagen i Vimmerby. Förr gick det under namnet Linneagården och hade de senaste åren varit ett behandlingshem som företaget Nytida drev.

År 2022 valde man dock att slå igen och sedan dess har fastigheten stått tom och Malmöbaserade fastighetsbolaget Trianon har velat sälja.

Kommunens intresse föddes av att man såg en möjlighet att lösa sitt ansträngda behov av korttidsplatser inom socialförvaltningen.

I december var ett avtal mellan parterna klar och kostnaden för köpet landar på tolv miljoner kronor. Därefter skulle både köparen och säljaren göra en grundlig besiktning av fastigheten, vilket kunde påverka utfallet av ärendet.

Då trodde kommunledningen att besiktningen skulle kunna ske relativt omgående, men så har det inte blivit.

– Man har förlängt mättiden för radon för att kunna få en mer korrekt mätning. Man håller också på med en asbestutredning, så det dröjer några veckor till innan man fått fullgoda mätresultat, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

"Finns asbest och radon"

Båda parter har rätt att avbryta avtalet och den tiden har nu förlängts. I januari såg man att det behövdes extra tid.

– Hävningstiden är förlängd med en månad.

Har det upptäckts något eller varför har det skett en förlängning?

– Det finns asbest och radon i gamla hus. Nu handlar det om att se vilken utsträckning det rör sig om och om det är i väggar som ändå går att riva eller om är något som går att vädra bort. Det gör att man behöver längre tid på sig och det är radon och asbest besiktningen handlar om. Jag kan inte detaljerna i det här, men för att få en korrekt mätning behövde man en längre mätperiod.

– Annars är det en bra byggnad som är väl underhållen. Man har haft vaktmästare där hela tiden.

Hur känner du för det här?

– Vi hade velat ha det färdigt, men det känns bra att det görs grundligt. Vi vill kunna ha det här boendet i många år framöver och det är viktigt att det blir rätt. Det är bättre att vi gör det rätt än att det går fort.

Blir först efter sommaren nu

Socialförvaltningen går bara och väntar på återkoppling om förvärvet av fastigheten och på hur förslaget till ombyggnation kan se ut. Förberedelserna pågår, men den här viktiga detaljen med besiktningen måste inväntas.

– Vi behöver ha tillgång till de här korttidslägenheterna. Kön finns och behovet är stort, säger Kindstrand Ströberg.

När kan det bli klart nu?

– Går allt som det ska och inget annat dyker upp får vi tillgång i början av april. Då kan vi förhoppningsvis påbörja en upphandling.

Den första förhoppningen var att ha några korttidsplatser redan under våren. Det ser nu omöjligt ut.

– Förhoppningen först var senvår, men nu får vi nog säga efter sommaren. Det blir den fördröjningen av det.

Totalt ska det bli 24 korttidsplatser på sikt i Strandhagen.