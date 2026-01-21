Kommunen på jakt – söker ny aktör till Sommartorget

Kommunen söker en ny aktör till Sommartorget 2026. Foto: Pressbild

Kommunen är på jakt. Man söker en ny "kreativ och stabil" aktör inför sommarsäsongen 2026. Tanken är att aktören ska berika och komplettera det befintliga utbudet på Sommartorget.

Det skriver kommunen i en nyhet på sin hemsida under onsdagseftermiddagen.

"Vimmerby kommun har under många år skapat förutsättningar för en uppskattad mötesplats på Stora torget genom Sommartorget. Med uteserveringar och lekytor har vi möjliggjort för sociala sammanhang med trivsel, liv och rörelse", skriver man.

Nu, inför sommaren 2026, söker man en kreativ och stabil aktör som kan erbjuda ett koncept som kan komplettera det befintliga utbudet.

"Verksamheten ska bidra till en välkomnande atmosfär, hålla hög estetisk standard och harmoniera med Vimmerbys unika kraktär", skriver man.

Extra fokus för året är att hitta en verksamhet som stärker utbudet på kvällstid och på söndagar. Kommunen ser att behovet av mer aktivitet finns under just dessa tider.

I den intresseanmälan, som kommunen vill ha senast 4 februari, ska det finnas en konceptbeskrivning, en driftsplan och öppettider, gestaltning av ytan, mervärde och underhållning samt underhållsarbete.

Vår tidning har sökt samhällsbyggnadschefen Ricard Carlenius för en kommentar kring detta.